https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/polkovodets-i-diplomat-rossiyane-nazvali-glavnye-dostizheniya-petra-i-1039485073.html

Полководец и дипломат: россияне назвали главные достижения Петра I

Полководец и дипломат: россияне назвали главные достижения Петра I

Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого россияне вспоминают о достижениях императора и влиянии его реформ на судьбу России. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T20:10+0300

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петр i

россия

история

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Самыми выдающимися деяниями первого российского императора россияне считают заслуги в создании морского флота и налаживание связей с Европой, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)15% опрошенных причиной своего положительного отношения называют петровские реформы, еще 15% – "развитие страны и прогресс". 12% особо благодарны императору за основание Санкт-Петербурга.Только 5% опрошенных высказали отрицательное отношение к деятельности Петра Первого. Больше всего в вину ему вменяют насаждение западных традиций и искоренение культуры русского народа, а также жесткую тиранию. ВЦИОМ уточняет, что военные победы Петра I и создание флота чаще всего вспоминают мужчины (39%) и респонденты старшего возраста (48-38% в группе старше 45 лет). Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые привыкли считать себя "гражданами мира", особо фокусируются на выстраивании культурных и экономических связей с европейскими странами – об этом говорили 20% опрошенных. В опросе, приуроченном к 350-летию со дня рождения Петра Первого, принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/Koldun-Petra-I-Yakov-Bryus-samyy-misticheskiy-personazh-v-istorii-Rossii-1032990832.html

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