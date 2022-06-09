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Спецоперация на Украине и безопасность Абхазии: круглый стол прошел в Сухуме

Спецоперация на Украине и безопасность Абхазии: круглый стол прошел в Сухуме

Участники круглого стола по теме "Национальная безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России на Украине" проанализировали причины и... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T20:34+0300

2022-06-09T20:34+0300

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Мнения участников по поводу кризиса на Украине разделились. Руководитель Центра социально-экономических исследований Олега Дамения считает, что кризис на Украине рукотворный, и стал последствием действий западных политиков.Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов, развивая мысль, добавил, что не только нынешний кризис на Украине является рукотворным, что любая война готовится заранее, и эта практика отработана уже давно.Заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики в МГУ имени Ломоносова Елена Ведута считает, что кризис на Украине – это объективный итог стихийного развития капитализма.Тем не менее, все присутствующие оценили важность украинского конфликта для Абхазии и для мира в целом. По мнению экспертов, прежним мир уже не будет, и Абхазии стоит готовиться к тому, чтобы, в случае необходимости, защитить себя.

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