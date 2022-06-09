https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/takie-obstoyatelstva-ketsba-ob-avtostrakhovanii-v-abkhazii-1039365958.html

Такие обстоятельства: Кецба об автостраховании в Абхазии

Такие обстоятельства: Кецба об автостраховании в Абхазии

В Абхазии напомнили о правиле обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. С 16 мая сотрудники ГАИ начали предупреждать водителей авто с... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T10:30+0300

2022-06-09T10:30+0300

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Такие обстоятельства: Кецба об автостраховании в Абхазии Такие обстоятельства: Кецба об автостраховании в Абхазии

В Абхазии напомнили о правиле обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. С 16 мая сотрудники ГАИ начали предупреждать водителей авто с иностранными номерами о возможных штрафах. Как будут на практике реализовываться эти требования, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.В 2006 году были приняты три закона – закон об обязательном страховании, закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иностранных физических и юридических лиц, и об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, пребывающих на территории Абхазии."Какое-то время закон не исполнялся, но полтора года назад три страховые государственные компании обратились с письмом к президенту Аслану Бжания с тем, чтобы оказать содействие в дальнейшем развитии страхового бизнеса в Абхазии. Он выслушал, затем провел консультации с экономическим блоком, дал поручение своему помощнику на то время Валерию Папба, который затем стал заместителем руководителя Администрации президента. И мы под его кураторством занимаемся страхованием в Абхазии", – подчеркнул в интервью радио Sputnik заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба. Полис обязательного страхования автовладельцы могут приобретать в пункте выдачи на российско-абхазской границе.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, страхование, аудио