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Цишба рассказал, как Гагра встречает туристов нынешним летом

Цишба рассказал, как Гагра встречает туристов нынешним летом

О готовности Гагрского района встречать туристов, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал исполняющий обязанности районной администрации Адамур Цишба. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T15:41+0300

2022-06-09T15:41+0300

2022-06-09T15:41+0300

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Цишба рассказал, как Гагра встречает туристов нынешним летом Цишба рассказал, как Гагра встречает туристов нынешним летом

Вопросы готовности к летнему курортному сезону 2022 года обсуждали в среду на расширенном совещании под руководством президента Аслана Бжания. В совещании участвовали главы Минтуризма, Минздрава, руководители правоохранительных органов, администраций городов и районов республики. На чем акцентировали внимание участники совещания, какие задачи перед ними были поставлены для обеспечения успешного турсезона, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал исполняющий обязанности администрации Гаграского района Адамур Цишба. По его словам, на совещании был сделан акцент на безопасность и комфорт гостей страны, на безопасность на дорогах, пляжах, в городах, а также на чистоте и отношении к туристам. "Предварительно мы провели рабочую встречу с профильными службами, со службами МЧС по Гагрскому району. В прошлом году, к сожалению, у нас было 20 утопленников. Во избежание подобного предприняты меры – были проведены встречи с отельерами, которые располагаются на береговой линии. С ними оговорено, чтобы они в штате имели спасателей на пляже. Все откликнулись, все понимают серьезность ситуации. Администрацией были переданы спасательные круги, спасательные лини. Спасатели будут иметь инвентарь. Думаю, в этом году ситуация изменится в лучшую сторону", – рассказал Цишба. Также, добавил Цишба, администрация района приобрела и передала в районную службу ЧС плавсредство – одну надувную лодку с мотором, которую во время шторма можно сбросить на воду с пристани. Также МЧС передало району еще одно плавсредство для этих же целей. "У нас вся береговая линия сдается в пользование. Арендаторы заключают договор с нашей муниципальной организацией, в котором прописаны все условия безопасности на пляже, которые пользователь обязуется выполнять", – отметил собеседник. Говоря о турпотоке, Адамур Цишба отметил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается разница пока не в лучшую сторону. "Ожидали больше гостей. Чувствуется разница. Мы связываем это с погодными условиями. Вода еще холодная, идут дожди. Думаю, что в течение недели погода восстановится и все будет нормально. За последние три дня турпоток стал увеличиваться, по городу ощущаем, что людей стало больше", – сказал он. На днях в Гагре открылся дельфинарий, что, как уверен руководитель района, привлечет дополнительный поток туристов. Также в этом году в Гагре заработала бальнеолечебница.

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