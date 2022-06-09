https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/vy-dolzhny-eto-delat-abkhaziya-gotovitsya-k-priemu-turistov-1039472742.html

"Вы должны это делать": Абхазия готовится к приему туристов

"Вы должны это делать": Абхазия готовится к приему туристов

Совещание с представителями туристической отрасли, руководителями ведомств и главами районов Абхазии, посвященное подготовке к туристическому сезону... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T00:34+0300

2022-06-09T00:34+0300

2022-06-09T00:34+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

отдых в абхазии

абхазия

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/09/1039473270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4777798f770854bdeabcdc9965707cd1.jpg

Основной доклад о подготовке к турсезону представил президенту министр по туризму Теймураз Хишба. Он отметил, что в Абхазии 683 средств размещения, 36 591 койко- мест. Количество средств размещения повысилось на 60 процентов , койко-мест на 44 процента с 2019 года.По его словам, возможно подорожание отдыха в летний сезон 2022 года, что связано с ситуацией в мире и в России, в среднем цены могут подняться от 20 до 30 процентов.Министр внутренних дел Вальтер Бутба рассказал, что с 1 июня весь личный состав перешел на усиленный режим ведения службы, сотрудники милиции, находящиеся в отпусках были отозваны для работы в летний период. Будет организовано пешее патрулирование и авто патруль, усилена охрана общественного порядка в наиболее популярных местах посещения туристов. На 70 объектах туристического посещения будут задействованы 177 пеших и 60 передвижных патрульных групп, всего в охране порядка задействованы 340 сотрудников милиции.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что больницы готовы к оказанию медицинской помощи в курортный период - недавно были приобретены семь новых машин Скорой помощи, лечебные учреждения оснащены инструментами и препаратами.По словам министра по налогам и сборам Джансуха Нанба, на 1 июня 2022 года в Абхазии зарегистрировано 930 налогоплательщиков в туристической области. В республике зарегистрирован 791 объект размещения и 200 компаний по организации туристической деятельности.О подготовке к турсезону отчитались и главы районов Абхазии. Президент дал поручения ответственным лицам привести в порядок центральную трассу.Подробнее об итогах совещания смотрите в материале Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, отдых в абхазии, абхазия, аслан бжания, видео