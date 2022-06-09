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Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений
Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений
Пока единственной ближневосточной страной, признавшей независимость Абхазии, остается Сирийская Арабская Республика. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T09:00+0300
2022-06-09T09:00+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Йеменская республика предложила Абхазии взаимное признание и установление дипломатических отношений, сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.В августе 2008 года Россия стала первой страной, признавшей суверенитет Абхазии. После нее независимость республики признали еще несколько стран - Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. В 2018 году президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии, а в марте 2021 года Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками.
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новости, абхазия
Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений
09:00 09.06.2022 (обновлено: 10:03 09.06.2022)
Пока единственной ближневосточной страной, признавшей независимость Абхазии, остается Сирийская Арабская Республика.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Йеменская республика предложила Абхазии взаимное признание и установление дипломатических отношений, сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.
"Мы с большим интересом относимся к Йемену. Однако сегодня там сложная ситуация, идет фактически гражданская война. Конечно, будем следить за развитием событий. Надеемся, что ситуация в Йемене стабилизируется, войдет в мирное русло, и мы сможем проработать базу для установления дипломатических отношений", – прокомментировал инициативу Йемена Хутаба.
В августе 2008 года Россия стала первой страной, признавшей суверенитет Абхазии
. После нее независимость республики признали еще несколько стран - Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.
В 2018 году президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии, а в марте 2021 года Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками.