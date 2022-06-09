https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/yemen-predlozhil-abkhazii-vzaimnoe-priznanie-i-ustanovlenie-dipotnosheniy-1039473617.html

Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений

Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений

Пока единственной ближневосточной страной, признавшей независимость Абхазии, остается Сирийская Арабская Республика. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T09:00+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Йеменская республика предложила Абхазии взаимное признание и установление дипломатических отношений, сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.В августе 2008 года Россия стала первой страной, признавшей суверенитет Абхазии. После нее независимость республики признали еще несколько стран - Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. В 2018 году президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии, а в марте 2021 года Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия