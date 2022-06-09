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Юрист рассказал, каким будет трибунал над украинскими националистами

Юрист рассказал, каким будет трибунал над украинскими националистами

Украинских националистов будет судить военный трибунал. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. Она также отметила, что некоторые... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T11:08+0300

2022-06-09T11:08+0300

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Дмитрий Аграновский Дмитрий Аграновский

Украинских националистов будет судить военный трибунал. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. Она также отметила, что некоторые статьи УК предусматривают пожизненное заключение, но на смертную казнь в Луганской Народной Республике действует мораторий.По мнению адвоката, директора Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнер" Дмитрия Аграновского в судебном процессе над украинскими боевиками теоретически могут принять участие присяжные."Они могут присутствовать, если в уставе трибунала будет соответствующее положение. На сегодняшний день уголовно-процессуальный кодекс ДНР не предусматривает участие присяжных. Если суды будут проходить в России, то присяжные могут на них присутствовать. Я думаю никакой необходимости в них нет. Да и на территории ДНР и ЛНР очень сложно будет найти беспристрастных присяжных. Эти республики сильно пострадали от действий украинских войск, и, мне кажется, обычные судьи будут более беспристрастны", – сказал адвокат.Как рассказал Дмитрий Аграновский, устав трибунала будет в себе содержать полномочия участников, наказания, описание хода процесса, правила назначения судей и адвокатов для обвиняемых. Вопрос признания решения суда эксперт назвал сложным, поэтому важно работать на мировое сообщество. Он также отметил, что, несмотря на ход процесса, суд будет открытым и состязательным, и всем сторонам обеспечат все гарантии, согласно международно-правовым нормам.Подробности слушайте в аудиофайле.

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