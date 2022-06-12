https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/ankvab-rossiya-budet-po-prezhnemu-sluzhit-nadezhnym-garantom-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-1039530729.html
Анкваб: Россия будет по-прежнему служить надежным гарантом международной безопасности
Анкваб: Россия будет по-прежнему служить надежным гарантом международной безопасности
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил с Днем России зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и главу Правительства Михаила Мишустина. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T15:10+0300
2022-06-12T15:10+0300
2022-06-12T15:15+0300
александр анкваб
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Глава Правительства Абхазии Александр Анкваб в своем поздравлении в адрес Дмитрия Медведева выразил уверенность, что Россия будет по-прежнему служить надежным гарантом международной безопасности. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Анкваб подчеркнул, что Абхазию и Россию связывают особые отношения, которые служат прочной основой стратегического союзничества. Он также подтвердил однозначную приверженность Абхазии союзническим отношениям.Премьер-министр Абхазии также поздравил своего коллег Михаила Мишустина с Днем России.В своем поздравлении он отметил, что сегодня страна переживает особый этап в своей истории. "Бескомпромиссная борьба с нацизмом на Украине, мы уверены, будет успешной. Это жизненно важно не только для России, но и для ее стратегических союзников. Высоко ценим наши двусторонние, безальтернативные отношения и прилагаем усилия для их поступательного развития по всем обоюдоважным направлениям, как в социально-экономической сфере, так и в обеспечении региональной стабильности и безопасности", - заявил Анкваб.
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александр анкваб, михаил мишустин, дмитрий медведев, россия, абхазия
Анкваб: Россия будет по-прежнему служить надежным гарантом международной безопасности
15:10 12.06.2022 (обновлено: 15:15 12.06.2022)
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил с Днем России зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и главу Правительства Михаила Мишустина.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik.
Глава Правительства Абхазии Александр Анкваб в своем поздравлении в адрес Дмитрия Медведева выразил уверенность, что Россия будет по-прежнему служить надежным гарантом международной безопасности. Об этом сообщается
на сайте Кабмина.
Анкваб подчеркнул, что Абхазию и Россию связывают особые отношения, которые служат прочной основой стратегического союзничества. Он также подтвердил однозначную приверженность Абхазии союзническим отношениям.
Премьер-министр Абхазии также поздравил своего коллег Михаила Мишустина с Днем России.
В своем поздравлении он отметил, что сегодня страна переживает особый этап в своей истории.
"Бескомпромиссная борьба с нацизмом на Украине, мы уверены, будет успешной. Это жизненно важно не только для России, но и для ее стратегических союзников. Высоко ценим наши двусторонние, безальтернативные отношения и прилагаем усилия для их поступательного развития по всем обоюдоважным направлениям, как в социально-экономической сфере, так и в обеспечении региональной стабильности и безопасности", - заявил Анкваб.