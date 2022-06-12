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Ардзинба поздравил Лаврова с Днем России

Ардзинба поздравил Лаврова с Днем России

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T11:34+0300

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2022-06-12T11:34+0300

россия

сергей лавров

инал ардзинба

абхазия

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил с Днем России своего коллегу Сергея Лаврова, сообщает Медиацент МИД. Он подчеркнул, что этот день олицетворяет единство многонационального народа России и является одним из главных символов современной российской государственности."Фундаментальными основами российского общества во все времена были и остаются патриотизм, стремление к миру, свободе и справедливости. Пользуясь случаем, выражаю уверенность в дальнейшем активном сотрудничестве внешнеполитических ведомств наших стран", - отметил Ардзинба. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив уверенность, что дальнейшие шаги Сухума и Москвы будут и впредь характеризоваться высоким уровнем взаимопонимания и межгосударственного диалога.

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россия, сергей лавров, инал ардзинба, абхазия