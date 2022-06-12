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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с днем России

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с днем России

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T09:23+0300

2022-06-12T09:23+0300

2022-06-12T09:23+0300

владимир путин

аслан бжания

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что это одна из важнейших государственных дат, которая символизирует национальное единение, величие и силу российского государства, которое успешно решает стоящие перед ним задачи и эффективно противостоит новым вызовам."Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить активно развивающееся сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Уверен, дальнейшие шаги Сухума и Москвы будут и впредь характеризоваться высоким уровнем взаимопонимания и межгосударственного диалога", - говорится в поздравлении. Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

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владимир путин, аслан бжания, россия, абхазия, политика