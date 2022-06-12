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Букву Z установили в поддержку России в Сухуме
Букву Z установили в поддержку России в Сухуме
В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T17:40+0300
2022-06-12T17:40+0300
2022-06-12T17:40+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Букву Z установили в В Сухуме в поддержку России перед офисом Фонда "Батальон Горец", в котором располагается Единый общественный штаб помощи Донбассу в Абхазии, сообщает пресс-служба Штаба. Эмблема Z изготовлена волонтерами Общественного штаба за счет собственных средств. Офис Фонда расположен в Сухуме на улице Абазинская, 59.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, россия, украина
Букву Z установили в поддержку России в Сухуме
В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Букву Z установили в В Сухуме в поддержку России перед офисом Фонда "Батальон Горец", в котором располагается Единый общественный штаб помощи Донбассу в Абхазии, сообщает пресс-служба Штаба.
Символ установлен в поддержку России, российским воинам и абхазским добровольцам, участвующим в специальной военной операции по защите Донбасса.
Эмблема Z изготовлена волонтерами Общественного штаба за счет собственных средств.
Офис Фонда расположен в Сухуме на улице Абазинская, 59.