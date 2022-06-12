https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/bukvu-z-ustanovili-v-podderzhku-rossii-v-sukhume-1039531516.html

Букву Z установили в поддержку России в Сухуме

Букву Z установили в поддержку России в Сухуме

В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T17:40+0300

2022-06-12T17:40+0300

2022-06-12T17:40+0300

сухум

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0c/1039531273_0:0:791:445_1920x0_80_0_0_e8f6882faf54b28bd5f8ce04d6f74ddf.jpg

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Букву Z установили в В Сухуме в поддержку России перед офисом Фонда "Батальон Горец", в котором располагается Единый общественный штаб помощи Донбассу в Абхазии, сообщает пресс-служба Штаба. Эмблема Z изготовлена волонтерами Общественного штаба за счет собственных средств. Офис Фонда расположен в Сухуме на улице Абазинская, 59.

сухум

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухум, россия, украина