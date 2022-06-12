https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/kamkiya-za-rossiey-stoit-inoy-put-razvitiya-ne-egoisticheskiy-mir-1039508857.html

Камкия: за Россией стоит иной путь развития, не эгоистический мир

Камкия: за Россией стоит иной путь развития, не эгоистический мир

Какова роль России на международной арене после начала спецоперации на Украине и в российско-абхазском сотрудничестве, в эфире радио Sputnik рассказал доцент... 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T11:51+0300

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Камкия: за Россией стоит иной путь развития, не эгоистический мир Камкия: за Россией стоит иной путь развития, не эгоистический мир

12 июня отмечается День России – официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой провозглашалось равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории.В 1995 году, 12 июня, прошли первые торжественные мероприятия. В 1996 году на Васильевском спуске в Москве состоялся первый грандиозный концерт, а в 1998 году президент в телеобращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России, что и было официально сделано в 2002 году.Нынешняя политическая ситуация в мире, проводимая Россией спецоперация на Украине, показывают, что нельзя строить безопасность одного государства без учета безопасности других стран, отметил доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского института РУДН Беслан Камкия в эфире радио Sputnik Абхазия."Думаю, что мир изменится, и этот принцип международных отношений, который был впервые сформулирован Россией – неделимость безопасности, он все -таки заменит принцип, который мы имеем по сей день – баланс сил. Принцип неделимости предусматривает, что каждое государство будет более предусмотрительным по отношению к другим, и это есть способ выживания, так как исчерпались другие варианты и возможности. Военный блок НАТО потеряет свою актуальность… возможно, и Евросоюз не будет иметь перспективу в будущем, потому что возникнет необходимость иметь свое национальное государство. Новый Ренессанс, возможно, возникнет в отношении государств. Национальные государства станут определяющими, а не союзы", – сказал Камкия.По мнению эксперта, события в мире показывают, что обозначенные Россией "красные линии" имели серьезное обоснование с политической, военной, геополитической, психологической точек зрения.Давая оценку абхазо-российскому сотрудничеству, Камкия отметил, что роль республики, геополитический статус и статус союзника России в контексте международных событий будет увеличиваться."Союз между Россией и Абхазией не искусственный, он обусловлен исторически, недавним прошлым. В этом плане я вижу фактор стабильности в регионе, и этому надо способствовать. Казалось бы, у России нет союзников, ее оставили на произвол, но на самом деле, есть союзники и есть не так активно симпатизирующие и действующие в поддержку России во всем мире. За Россией стоит иной путь развития, горизонты которого уже прослеживаются. Это не эгоистический мир, а мир, который считается с естеством, со всеми другими цивилизациями", – сказал Камкия.По его мнению, сегодня западные политические круги мало прислушиваются к ученому миру, известным мыслителям, которые видели фактор стабильности и будущее развитие в совместной эволюции разных культур и цивилизаций.Подробности слушайте в аудиофайле.

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