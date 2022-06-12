Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/mirnye-zhiteli-nachali-vykhodit-s-predpriyatiya-azot-v-severodonetske-1039526139.html
Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
На заводе, по информации посла ЛНР в России, заблокировано 300-400 боевиков. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T09:00+0300
2022-06-12T09:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0b/1039515657_0:201:3285:2048_1920x0_80_0_0_450e555cc6b0c863c6b7c72979a17eea.jpg
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Мирные жители начали выходить с территории заблокированного союзными силами России и ЛНР предприятия "Азот" в городе Северодонецке, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.По его данным, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной завода, там периодически возникают перестрелки.Мирошник уточнил, что у боевиков могут находиться в заложниках несколько сотен мирных жителей. "По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", - добавил Мирошник.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что группировка боевиков на заводе ищет контакты для переговоров, при этом все пути для отступления для них отрезаны. Он заявил также, что около 300-400 украинских военных заблокированы на заводе.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0b/1039515657_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ff8e8acfc69efbd524be1ad91f6c3068.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, россия, лнр

Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке

09:00 12.06.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖизнь в городе Северодонецке в ЛНР
Жизнь в городе Северодонецке в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На заводе, по информации посла ЛНР в России, заблокировано 300-400 боевиков.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Мирные жители начали выходить с территории заблокированного союзными силами России и ЛНР предприятия "Азот" в городе Северодонецке, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.
"Из "Азота" начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения "Азот" стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его данным, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной завода, там периодически возникают перестрелки.
Мирошник уточнил, что у боевиков могут находиться в заложниках несколько сотен мирных жителей.

"По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", - добавил Мирошник.
Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что группировка боевиков на заводе ищет контакты для переговоров, при этом все пути для отступления для них отрезаны. Он заявил также, что около 300-400 украинских военных заблокированы на заводе.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0