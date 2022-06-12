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Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
На заводе, по информации посла ЛНР в России, заблокировано 300-400 боевиков. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T09:00+0300
2022-06-12T09:00+0300
2022-06-12T09:00+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Мирные жители начали выходить с территории заблокированного союзными силами России и ЛНР предприятия "Азот" в городе Северодонецке, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.По его данным, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной завода, там периодически возникают перестрелки.Мирошник уточнил, что у боевиков могут находиться в заложниках несколько сотен мирных жителей. "По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", - добавил Мирошник.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что группировка боевиков на заводе ищет контакты для переговоров, при этом все пути для отступления для них отрезаны. Он заявил также, что около 300-400 украинских военных заблокированы на заводе.
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украина, россия, лнр
Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке
На заводе, по информации посла ЛНР в России, заблокировано 300-400 боевиков.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Мирные жители начали выходить с территории заблокированного союзными силами России и ЛНР предприятия "Азот" в городе Северодонецке, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.
"Из "Азота" начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения "Азот" стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его данным, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной завода, там периодически возникают перестрелки.
Мирошник уточнил, что у боевиков могут находиться в заложниках несколько сотен мирных жителей.
"По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", - добавил Мирошник.
Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что группировка боевиков на заводе ищет контакты для переговоров, при этом все пути для отступления для них отрезаны. Он заявил также, что около 300-400 украинских военных заблокированы на заводе.