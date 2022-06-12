https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/mirnye-zhiteli-nachali-vykhodit-s-predpriyatiya-azot-v-severodonetske-1039526139.html

Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке

Мирные жители начали выходить с предприятия "Азот" в Северодонецке

На заводе, по информации посла ЛНР в России, заблокировано 300-400 боевиков. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T09:00+0300

2022-06-12T09:00+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Мирные жители начали выходить с территории заблокированного союзными силами России и ЛНР предприятия "Азот" в городе Северодонецке, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.По его данным, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной завода, там периодически возникают перестрелки.Мирошник уточнил, что у боевиков могут находиться в заложниках несколько сотен мирных жителей. "По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", - добавил Мирошник.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что группировка боевиков на заводе ищет контакты для переговоров, при этом все пути для отступления для них отрезаны. Он заявил также, что около 300-400 украинских военных заблокированы на заводе.

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