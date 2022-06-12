https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/posly-abkhazii-i-palestiny-v-sirii-obsudili-perspektivy-ustanovleniya-dipotnosheniy-1039531895.html
Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективы установления дипотношений
Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективы установления дипотношений
В Дамаске 12 июня состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба с послом Палестины Самиром Аль-Рифаи. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T17:00+0300
2022-06-12T17:00+0300
2022-06-12T17:56+0300
в абхазии
палестина
абхазия
сирия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0c/1039531737_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_e105ad1c0891d3e2d117eab631fbb478.jpg
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективы установления дипотношений между странами, сообщает Медиацентр МИД. Посол Палестины в Сирии выразил надежду на укрепление межгосударственных двусторонних отношений. В свою очередь, Баграт Хутаба поблагодарил коллегу за теплый прием и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних межгосударственных отношений.
палестина
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0c/1039531737_0:0:1170:879_1920x0_80_0_0_40b010ed36e0915d44ebbc982df70dd0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
палестина, абхазия, сирия, политика
Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективы установления дипотношений
17:00 12.06.2022 (обновлено: 17:56 12.06.2022)
В Дамаске 12 июня состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба с послом Палестины Самиром Аль-Рифаи.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективы установления дипотношений между странами, сообщает Медиацентр МИД.
Главы дипредставительств обсудили вопросы сотрудничества между Абхазией и Палестиной, а также перспективы установления дипотношений.
Посол Палестины в Сирии выразил надежду на укрепление межгосударственных двусторонних отношений.
В свою очередь, Баграт Хутаба поблагодарил коллегу за теплый прием и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних межгосударственных отношений.