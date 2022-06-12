https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/posly-abkhazii-i-palestiny-v-sirii-obsudili-perspektivy-ustanovleniya-dipotnosheniy-1039531895.html

Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективы установления дипотношений

Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективы установления дипотношений

В Дамаске 12 июня состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба с послом Палестины Самиром Аль-Рифаи. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T17:00+0300

2022-06-12T17:00+0300

2022-06-12T17:56+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективы установления дипотношений между странами, сообщает Медиацентр МИД. Посол Палестины в Сирии выразил надежду на укрепление межгосударственных двусторонних отношений. В свою очередь, Баграт Хутаба поблагодарил коллегу за теплый прием и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних межгосударственных отношений.

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палестина, абхазия, сирия, политика