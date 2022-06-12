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Повторные выборы в депутаты местного собрания проходят в Сухуме
Повторные выборы в депутаты местного собрания проходят в Сухуме
Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T11:05+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование на повторных выборах в Сухумское городское собрание началось в 8:00 в воскресенье 12 июня.На депутатское место претендуют два кандидата - Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа.Голосование будет проходить до 20:00. Предварительные итоги выборов будут известны в понедельник, 13 июня. Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.
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парламент абхазии, сухум
Повторные выборы в депутаты местного собрания проходят в Сухуме
11:05 12.06.2022 (обновлено: 11:11 12.06.2022)
Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование на повторных выборах в Сухумское городское собрание началось в 8:00 в воскресенье 12 июня.
На депутатское место претендуют два кандидата - Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа.
“Голосование началось в 8 утра. Это 14 участок, Старый поселок. Все идет в штатном режиме”, - сказал председатель Сухумской городской избирательной комиссии Адгур Лагвилава.
Голосование будет проходить до 20:00. Предварительные итоги выборов будут известны в понедельник, 13 июня.
Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.