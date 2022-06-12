https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/povtornye-vybory-v-deputaty-mestnogo-sobraniya-prokhodyat-v-sukhume-1039527551.html

Повторные выборы в депутаты местного собрания проходят в Сухуме

Повторные выборы в депутаты местного собрания проходят в Сухуме

Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T11:05+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование на повторных выборах в Сухумское городское собрание началось в 8:00 в воскресенье 12 июня.На депутатское место претендуют два кандидата - Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа.Голосование будет проходить до 20:00. Предварительные итоги выборов будут известны в понедельник, 13 июня. Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.

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