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Путин поздравил россиян с Днем России: сейчас важно быть сплоченными
Путин поздравил россиян с Днем России: сейчас важно быть сплоченными
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Сейчас россиянам важно быть сплоченными, сказал президент России Владимир Путин в поздравлении граждан с Днем России. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T13:34+0300
2022-06-12T13:34+0300
2022-06-12T13:34+0300
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владимир путин
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Сейчас россиянам важно быть сплоченными, сказал президент России Владимир Путин в поздравлении граждан с Днем России."Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России - с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными", - сказал президент во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии.Он отметил ценность и силу вековых традиций и духовных устоев, которые крепли на протяжении всей истории России и были оставлены предками в завещание.День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
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россия, владимир путин
Путин поздравил россиян с Днем России: сейчас важно быть сплоченными
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Сейчас россиянам важно быть сплоченными, сказал президент России Владимир Путин в поздравлении граждан с Днем России.
"Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России - с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными", - сказал президент во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии.
Он отметил ценность и силу вековых традиций и духовных устоев, которые крепли на протяжении всей истории России и были оставлены предками в завещание.
"Такое единство, преданность родине, ответственность за нее завещали наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными", - сообщил Путин.
День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.