https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-rossii-seychas-vazhno-byt-splochennymi-1039529957.html

Путин поздравил россиян с Днем России: сейчас важно быть сплоченными

Путин поздравил россиян с Днем России: сейчас важно быть сплоченными

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Сейчас россиянам важно быть сплоченными, сказал президент России Владимир Путин в поздравлении граждан с Днем России. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T13:34+0300

2022-06-12T13:34+0300

2022-06-12T13:34+0300

россия

владимир путин

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Сейчас россиянам важно быть сплоченными, сказал президент России Владимир Путин в поздравлении граждан с Днем России."Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России - с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными", - сказал президент во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии.Он отметил ценность и силу вековых традиций и духовных устоев, которые крепли на протяжении всей истории России и были оставлены предками в завещание.День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

россия

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин