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Ретропоезд "Сочи" открыл новое направление в Мюссеру
Ретропоезд "Сочи" открыл новое направление в Мюссеру
В мае 2022 года Федеральной пассажирской компанией было продано 772 экскурсии, 603 из которых покупали прямо в поезде. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T19:45+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Туристический ретропоезд "Сочи" добавил к маршруту экскурсию из Туапсе в поселок Мюссера в Абхазии, где пассажиры смогут посетить единственную в Абхазии дачу Михаила Горбачева и одну из пяти дач Иосифа Сталина. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании Вадим Соловьев.Это направление появилось впервые. Билеты можно приобрести в брендированных кассах поезда, размещенных в Сочи.Курсировать из Сочи в Абхазию ретропоезд будет ежедневно, кроме вторника. Поезд следует до конечной станции Гагра, после чего трансфер встречает туристов и доставляет их в заповедную зону посёлка Мюссера на госдачи.Ретро-поезд для туристов "Сочи" с 30 апреля по 11 июня текущего года перевез 7,5 тысячи пассажиров, это на 85% больше, чем в 2021-м. Всего за 2,5 года работы туристический поезд перевез порядка 80 тысяч пассажиров.
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сочи, абхазия, туристы, отдых в абхазии
Ретропоезд "Сочи" открыл новое направление в Мюссеру
В мае 2022 года Федеральной пассажирской компанией было продано 772 экскурсии, 603 из которых покупали прямо в поезде.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik.
Туристический ретропоезд "Сочи" добавил к маршруту экскурсию из Туапсе в поселок Мюссера в Абхазии, где пассажиры смогут посетить единственную в Абхазии дачу Михаила Горбачева и одну из пяти дач Иосифа Сталина. Об этом РИА Новости
рассказал заместитель начальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании Вадим Соловьев.
Это направление появилось впервые. Билеты можно приобрести в брендированных кассах поезда, размещенных в Сочи.
"Мюссерское направление станет одним из популярных видов пляжного отдыха. Кроме того, туристы в рамках этой экскурсии могут посетить единственную в Абхазии дачу Горбачева и одну из пяти дач Сталина", - сказал Соловьев.
Курсировать из Сочи в Абхазию ретропоезд будет ежедневно, кроме вторника. Поезд следует до конечной станции Гагра, после чего трансфер встречает туристов и доставляет их в заповедную зону посёлка Мюссера на госдачи.
Ретро-поезд для туристов "Сочи" с 30 апреля по 11 июня текущего года перевез 7,5 тысячи пассажиров, это на 85% больше, чем в 2021-м. Всего за 2,5 года работы туристический поезд перевез порядка 80 тысяч пассажиров.