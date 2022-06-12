https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/retropoezd-sochi-otkryl-novoe-napravlenie-v-myusseru-1039528027.html

Ретропоезд "Сочи" открыл новое направление в Мюссеру

Ретропоезд "Сочи" открыл новое направление в Мюссеру

В мае 2022 года Федеральной пассажирской компанией было продано 772 экскурсии, 603 из которых покупали прямо в поезде. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T19:45+0300

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2022-06-12T19:45+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Туристический ретропоезд "Сочи" добавил к маршруту экскурсию из Туапсе в поселок Мюссера в Абхазии, где пассажиры смогут посетить единственную в Абхазии дачу Михаила Горбачева и одну из пяти дач Иосифа Сталина. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании Вадим Соловьев.Это направление появилось впервые. Билеты можно приобрести в брендированных кассах поезда, размещенных в Сочи.Курсировать из Сочи в Абхазию ретропоезд будет ежедневно, кроме вторника. Поезд следует до конечной станции Гагра, после чего трансфер встречает туристов и доставляет их в заповедную зону посёлка Мюссера на госдачи.Ретро-поезд для туристов "Сочи" с 30 апреля по 11 июня текущего года перевез 7,5 тысячи пассажиров, это на 85% больше, чем в 2021-м. Всего за 2,5 года работы туристический поезд перевез порядка 80 тысяч пассажиров.

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сочи, абхазия, туристы, отдых в абхазии