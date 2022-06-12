https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/rossiyskaya-armiya-s-nachala-spetsoperatsii-unichtozhila-bolee-200-ukrainskikh-samoletov-1039527913.html

Российская армия с начала спецоперации уничтожила более 200 украинских самолетов

Российская армия с начала спецоперации уничтожила более 200 украинских самолетов

Российские истребители за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T12:25+0300

2022-06-12T12:25+0300

2022-06-12T12:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.Конашенков также отметил, что ВМФ России уничтожили "Калибрами" в Тернопольской области крупный склад поставленного Западом Киеву оружия.С начала спецоперации также уничтожены более 320 националистов и поражены почти 250 районов скопления украинских военных.

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россия, украина, министерство обороны рф