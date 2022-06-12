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Спикер Парламента Абхазии поздравил с Днем России Матвиенко и Володина
Спикер Парламента Абхазии поздравил с Днем России Матвиенко и Володина
В России в воскресенье, 12 июня, отмечают один из важнейших государственных праздников - День России. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T12:49+0300
2022-06-12T12:49+0300
2022-06-12T15:18+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального Собрания с Днем России. Ашуба отметил, что Россия - государство с большой историей побед и достижений. В своем поздравлении председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко спикер Парламента выразил уверенность, что дальнейшее укрепление взаимодействия Народного Собрания и Совфеда будет способствовать решению стоящих перед государствами задач."Наши межгосударственные отношения сегодня находятся на новом этапе своего развития. Уверены, что совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить имеющиеся достижения, используя их в интересах наших стран", - говорится в поздравлении председателю Госдумы Вячеславу Володину. День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
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россия, абхазия, ашуба лаша, парламент абхазии, госдума, совет федерации рф, валентина матвиенко, вячеслав володин
Спикер Парламента Абхазии поздравил с Днем России Матвиенко и Володина
12:49 12.06.2022 (обновлено: 15:18 12.06.2022)
В России в воскресенье, 12 июня, отмечают один из важнейших государственных праздников - День России.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального Собрания с Днем России.
Ашуба отметил, что Россия - государство с большой историей побед и достижений.
В своем поздравлении председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко спикер Парламента выразил уверенность, что дальнейшее укрепление взаимодействия Народного Собрания и Совфеда будет способствовать решению стоящих перед государствами задач.
"Наши межгосударственные отношения сегодня находятся на новом этапе своего развития. Уверены, что совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить имеющиеся достижения, используя их в интересах наших стран", - говорится в поздравлении председателю Госдумы Вячеславу Володину.
День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.