https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/sputnik-nedeli-podgotovka-k-tursezonu-vybory-i-povyshenie-tarifov-na-vodu-1039534261.html

Sputnik недели: подготовка к турсезону, выборы и повышение тарифов на воду

Sputnik недели: подготовка к турсезону, выборы и повышение тарифов на воду

На уходящей неделе президент Абхазии вернулся из отпуска, провел расширенное совещание по подготовке к турсезону, в Сухуме прошел второй тур парламентских... 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T21:00+0300

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Об этих и других событиях, произошедших в Абхазии с 6 по 12 июня, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВыход из отпуска и подготовка к турсезону6 июня президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из отпуска. А уже 8 июня он провел совещание с представителями глав районов и руководителями ведомств. Обсудили подготовку к летнему курортному сезону в республике.Отдых в Абхазии может подорожать на 20-30%.Министр туризма Теймураз Хишба связал это с ситуацией в мире и в России. При этом, по данным Хишба, в Абхазии в преддверии турсезона увеличилось количество домов отдыха. Сейчас в республике 683 средства размещения и 36591 койко-место.В ресторанах и кафе Абхазии могу поднять цены.Это связано с увеличением стоимости продуктов. По словам Теймураза Хишба, средний чек в столовых составляет 500-700 рублей, в кафе до 1700 рублей, в ресторанах – 2500 рублей.Личный состав МВД переведен на усиленный режим ведения службы в летний период.Сотрудников милиции, которые были в отпусках, отозвали для работы в летний период. На время курортного сезона МВД организует пешее патрулирование и автопатруль, усилит охрану общественного порядка в популярных туристических местах.Медучреждения республики готовы оказывать помощь туристам.Министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что больницы готовы к оказанию медицинской помощи в курортный период – недавно были приобретены семь новых машин скорой помощи, лечебные учреждения оснащены инструментами и препаратами. При необходимости и увеличении количества пациентов бригады медиков будут отправляться в медучреждения курортных городов Гагры и Пицунды.Выборы депутатовВ субботу, 11 июня, выбирали депутата Народного Собрания по избирательному округу № 8 (Маякский). На место в Парламенте претендовали два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания.По итогам голосования, во втором туре парламентских выборов победил Наур Нармания.В воскресенье, 12 июня, прошли выборы в столичное собрание по участку № 14. На депутатское место претендовали два кандидата - Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа. Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.Коды для сел и городовГородам и селам Абхазии присвоили коды. Госстат республики подготовил сборник "Административно-территориальное деление Республики Абхазия". Издание включает все изменения, внесенные в названия населенных пунктов Абхазии с 1992 года по настоящее время.Предложение о признанииЙеменская республика предложила Абхазии взаимное признание и установление дипотношений.“В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений", - заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Вклад в сельское хозяйствоАдминистрация Сухумского района выделило семь миллионов на развитие сельского хозяйства.Претендовать на грант могут проекты:Администрация района принимает заявки на многолетние насаждения до 18 июля и на птицефермы до 1 октября.Аналогичная программа в районе уже была реализована в 2021 году. Тогда профинансировали девять проектов.Цена водыТариф за воду в Сухуме планируют повысить на 100%. Одна из причин - повышение стоимости электроэнергии. В столичном "Водоканале" готовят соответствующие документы на утверждение в Сухумское горсобрании.Сейчас в Сухуме физлица без счетчиков платят за воду 40 рублей в месяц за одного человека. Предприятия и госучреждения платят по счетчику - 4 рубля за куб. При этом за потребленную воду платят не более 20-25 % физлиц.Счет по долгамБолее 4,5 млн. рублей долгов за электроэнергию погасили абхазские предприятия с марта 2022 года. В начале весны Генпрокуратура Абхазии инициировала серию внеплановых проверок, нацеленных на погашение задолженности предприятий перед РУП "Черноморэнерго”. Все руководители предприятий и индивидуальные предприниматели были уведомлены о необходимости погашения задолженности.

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политика, аслан бжания, экономика, отдых в абхазии, общество, абхазия