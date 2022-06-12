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ЦИК зарегистрировал Наура Нармания депутатом Народного Собрания

ЦИК зарегистрировал Наура Нармания депутатом Народного Собрания

Второй тур парламентских выборов по избирательному округу №8 (Маякский) прошел в субботу, 11 июня. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T16:10+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал Наура Нармания в качестве избранного депутата Парламента. В списки избирателей, по данным ЦИК, было внесено 4059 человек. Сорок бюллетеней признаны недействительными. Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.

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