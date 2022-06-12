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ЦИК зарегистрировал Наура Нармания депутатом Народного Собрания
ЦИК зарегистрировал Наура Нармания депутатом Народного Собрания
Второй тур парламентских выборов по избирательному округу №8 (Маякский) прошел в субботу, 11 июня. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T16:10+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал Наура Нармания в качестве избранного депутата Парламента. В списки избирателей, по данным ЦИК, было внесено 4059 человек. Сорок бюллетеней признаны недействительными. Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.
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ЦИК зарегистрировал Наура Нармания депутатом Народного Собрания
16:10 12.06.2022 (обновлено: 16:15 12.06.2022)
Второй тур парламентских выборов по избирательному округу №8 (Маякский) прошел в субботу, 11 июня.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал Наура Нармания в качестве избранного депутата Парламента.
Наур Нармания набрал 1149 голосов избирателей. Всего в голосовании приняли участие 2243 человека.
В списки избирателей, по данным ЦИК, было внесено 4059 человек.
Сорок бюллетеней признаны недействительными.
Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.
Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.
Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.