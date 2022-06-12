https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-v-deputaty-sukhumskogo-gorsobraniya-1039536072.html

Завершилось голосование на выборах в депутаты Сухумского горсобрания

Завершилось голосование на выборах в депутаты Сухумского горсобрания

На депутатское место в Сухумском городском собрании претендовали два кандидата - Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T20:11+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Завершилось голосование на выборах в депутаты Сухумского городского собрания по участку № 14 (Старый поселок), сообщил корреспонденту Sputnik председатель Сухумской городской избирательной комиссии Адгур Лагвилава.Из 2500 избирателей проголосовало 844 человека. При этом порог по явке составляет 627 голосов.“У нас по явке выборы состоялись”, - добавил Лагвилава.Предварительные итоги подведут уже сегодня вечером.Выборы по участку № 14 были назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.

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сухум, выборы, абхазия