https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-v-deputaty-sukhumskogo-gorsobraniya-1039536072.html
Завершилось голосование на выборах в депутаты Сухумского горсобрания
Завершилось голосование на выборах в депутаты Сухумского горсобрания
На депутатское место в Сухумском городском собрании претендовали два кандидата - Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T20:11+0300
2022-06-12T20:11+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Завершилось голосование на выборах в депутаты Сухумского городского собрания по участку № 14 (Старый поселок), сообщил корреспонденту Sputnik председатель Сухумской городской избирательной комиссии Адгур Лагвилава.Из 2500 избирателей проголосовало 844 человека. При этом порог по явке составляет 627 голосов.“У нас по явке выборы состоялись”, - добавил Лагвилава.Предварительные итоги подведут уже сегодня вечером.Выборы по участку № 14 были назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.
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сухум, выборы, абхазия
Завершилось голосование на выборах в депутаты Сухумского горсобрания
На депутатское место в Сухумском городском собрании претендовали два кандидата - Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Завершилось голосование на выборах в депутаты Сухумского городского собрания по участку № 14 (Старый поселок), сообщил корреспонденту Sputnik председатель Сухумской городской избирательной комиссии Адгур Лагвилава.
Участок для голосования закрылся в 20:00 и избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. По словам Лагвилава, выборы прошли без нарушений и жалоб.
Из 2500 избирателей проголосовало 844 человека. При этом порог по явке составляет 627 голосов.
“У нас по явке выборы состоялись”, - добавил Лагвилава.
Предварительные итоги подведут уже сегодня вечером.
Выборы по участку № 14 были назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.