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Журавлев: выход из Болонской системы - это возможность для российского образования
Журавлев: выход из Болонской системы - это возможность для российского образования
Российское образование находится на пороге реформы в связи с выходом страны из Болонского процесса, из которого, как сообщили в Минобрнауки, Россия была... 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T14:15+0300
2022-06-12T14:15+0300
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Почему выход из Болонской системы является для России позитивной новостью? Какие возможности это открывает для российского образования? Что должно прийти на смену Болонской системе?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев
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видео, мультимедиа, россия, образование, видео
Журавлев: выход из Болонской системы - это возможность для российского образования
14:15 12.06.2022 (обновлено: 14:44 12.06.2022)
Российское образование находится на пороге реформы в связи с выходом страны из Болонского процесса, из которого, как сообщили в Минобрнауки, Россия была исключена еще в апреле.
Почему выход из Болонской системы является для России позитивной новостью? Какие возможности это открывает для российского образования? Что должно прийти на смену Болонской системе?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев