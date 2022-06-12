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Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Какие смыслы и древние истории заложены в именах героев сказок. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T13:19+0300
2022-06-12T13:19+0300
2022-06-12T13:19+0300
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Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Почему Василиса Прекрасная превращается именно в лягушку, а мужчину-сокола зовут Финист? Откуда у Змея Горыныча отчество и зачем он крадет женщин? Почему Марья-царевна просит ударить ее наотмашь? Слушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Какие смыслы и древние истории заложены в именах героев сказок.
Почему Василиса Прекрасная превращается именно в лягушку, а мужчину-сокола зовут Финист? Откуда у Змея Горыныча отчество и зачем он крадет женщин? Почему Марья-царевна просит ударить ее наотмашь?