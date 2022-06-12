Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/zmey-gorynych-finist-i-to--ne-znayu-chto-znachenie-imen-geroev-skazok-1039476800.html
Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Какие смыслы и древние истории заложены в именах героев сказок. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T13:19+0300
2022-06-12T13:19+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/09/1039476646_0:36:1500:880_1920x0_80_0_0_fca0fda9681f0efabd17b1b28016875f.jpg
Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Почему Василиса Прекрасная превращается именно в лягушку, а мужчину-сокола зовут Финист? Откуда у Змея Горыныча отчество и зачем он крадет женщин? Почему Марья-царевна просит ударить ее наотмашь? Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/09/1039476646_115:0:1386:953_1920x0_80_0_0_6e62492d1b3a44b9399a1acc9c07aa47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты риа, аудио

Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок

13:19 12.06.2022
Радио
Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Какие смыслы и древние истории заложены в именах героев сказок.
Почему Василиса Прекрасная превращается именно в лягушку, а мужчину-сокола зовут Финист? Откуда у Змея Горыныча отчество и зачем он крадет женщин? Почему Марья-царевна просит ударить ее наотмашь?
Слушайте подкасты РИА Новости.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0