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Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок

Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок

Какие смыслы и древние истории заложены в именах героев сказок. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T13:19+0300

2022-06-12T13:19+0300

2022-06-12T13:19+0300

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Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок

Почему Василиса Прекрасная превращается именно в лягушку, а мужчину-сокола зовут Финист? Откуда у Змея Горыныча отчество и зачем он крадет женщин? Почему Марья-царевна просит ударить ее наотмашь? Слушайте подкасты РИА Новости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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