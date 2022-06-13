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Заброшенная роскошь: станция "Псырцха" в Новом Афоне

Заброшенная роскошь: станция "Псырцха" в Новом Афоне

Железнодорожная станция "Псырцха" – одно из самых живописных и популярных среди туристов мест в Новом Афоне. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

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Платформа "Псырцха" была построена в 1944 году. Она была воздвигнута на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха.В различные годы платформа носила названия "Дача", "Агараки", а в 1967 году получила название "Псырцха"Порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, введенный в эксплуатацию после официального запуска абхазской ветки ЗЖД.До 2009 года на платформе останавливались электрички. Сейчас здесь раз в сутки ходит поезд Москва – Сухум, который на платформе не останавливается.

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фото, фото , мультимедиа, новый афон, история, архитектура