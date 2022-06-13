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Заброшенная роскошь: станция "Псырцха" в Новом Афоне
Заброшенная роскошь: станция "Псырцха" в Новом Афоне
Железнодорожная станция "Псырцха" – одно из самых живописных и популярных среди туристов мест в Новом Афоне. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
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Платформа "Псырцха" была построена в 1944 году. Она была воздвигнута на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха.В различные годы платформа носила названия "Дача", "Агараки", а в 1967 году получила название "Псырцха"Порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, введенный в эксплуатацию после официального запуска абхазской ветки ЗЖД.До 2009 года на платформе останавливались электрички. Сейчас здесь раз в сутки ходит поезд Москва – Сухум, который на платформе не останавливается.
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фото, фото , мультимедиа, новый афон, история, архитектура

Заброшенная роскошь: станция "Псырцха" в Новом Афоне

10:32 13.06.2022
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Железнодорожная станция "Псырцха" – одно из самых живописных и популярных среди туристов мест в Новом Афоне.
Платформа "Псырцха" была построена в 1944 году. Она была воздвигнута на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха.
В различные годы платформа носила названия "Дача", "Агараки", а в 1967 году получила название "Псырцха"
Порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, введенный в эксплуатацию после официального запуска абхазской ветки ЗЖД.
До 2009 года на платформе останавливались электрички. Сейчас здесь раз в сутки ходит поезд Москва – Сухум, который на платформе не останавливается.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Заброшенная железнодорожная платформа и павильон "Псырцха" в Новом Афоне – одно из самых популярных и живописных мест города.

Заброшенная железнодорожная платформа и павильон &quot;Псырцха&quot; в Новом Афоне – одно из самых популярных и живописных мест города. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Заброшенная железнодорожная платформа и павильон "Псырцха" в Новом Афоне – одно из самых популярных и живописных мест города.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она были построена в 1944 году на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха. Особый интерес вызывает восьмиконечная звезда на полу павильона, многие придают ей мистическое значение.

Она были построена в 1944 году на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха. Особый интерес вызывает восьмиконечная звезда на полу павильона, многие придают ей мистическое значение. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она были построена в 1944 году на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха. Особый интерес вызывает восьмиконечная звезда на полу павильона, многие придают ей мистическое значение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Остановочный пункт был открыт в 1944 году под названием "Дача", в 1951 году платформа получила название "Агараки".

Остановочный пункт был открыт в 1944 году под названием &quot;Дача&quot;, в 1951 году платформа получила название &quot;Агараки&quot;. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Остановочный пункт был открыт в 1944 году под названием "Дача", в 1951 году платформа получила название "Агараки".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Раньше в павильоне продавали билеты, сейчас он в запустении, оконные рамы пусты, краски на дверях почти не осталось.

Раньше в павильоне продавали билеты, сейчас он в запустении, оконные рамы пусты, краски на дверях почти не осталось. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Раньше в павильоне продавали билеты, сейчас он в запустении, оконные рамы пусты, краски на дверях почти не осталось.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но резные детали, ограды все еще не потеряли своей красоты.

Но резные детали, ограды все еще не потеряли своей красоты. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но резные детали, ограды все еще не потеряли своей красоты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не менее интересен потолок павильона.

Не менее интересен потолок павильона. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не менее интересен потолок павильона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На павильоне даже осталась оригинальная табличка с названием станции. Она покрылась ржавчиной, но все буквы на месте.

На павильоне даже осталась оригинальная табличка с названием станции. Она покрылась ржавчиной, но все буквы на месте. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На павильоне даже осталась оригинальная табличка с названием станции. Она покрылась ржавчиной, но все буквы на месте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А некоторые детали и вовсе не думают "стареть".

А некоторые детали и вовсе не думают &quot;стареть&quot;. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

А некоторые детали и вовсе не думают "стареть".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Только в 1967 году станция была переименована по названию протекающей рядом реки Псырцха.

Только в 1967 году станция была переименована по названию протекающей рядом реки Псырцха. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Только в 1967 году станция была переименована по названию протекающей рядом реки Псырцха.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Так выглядят лавочки павильона.

Так выглядят лавочки павильона. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так выглядят лавочки павильона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Псырцха" – излюбленное место среди туристов. Сюда водят экскурсии, это популярное место для фотосессий, в том числе свадебных.

&quot;Псырцха&quot; – излюбленное место среди туристов. Сюда водят экскурсии, это популярное место для фотосессий, в том числе свадебных. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Псырцха" – излюбленное место среди туристов. Сюда водят экскурсии, это популярное место для фотосессий, в том числе свадебных.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция не остается без посетителей, хотя поезда здесь бывают редко.

Железнодорожная станция не остается без посетителей, хотя поезда здесь бывают редко. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция не остается без посетителей, хотя поезда здесь бывают редко.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Определенный интерес представляют порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, который ввели в эксплуатацию после официального запуска абхазской ветки ЗЖД.

Определенный интерес представляют порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, который ввели в эксплуатацию после официального запуска абхазской ветки ЗЖД. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Определенный интерес представляют порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, который ввели в эксплуатацию после официального запуска абхазской ветки ЗЖД.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас по рельсам ходит лишь поезд Москва-Сухум, который на платформе не останавливается. Будет ли станция когда-нибудь восстановлена, пока неизвестно.

Сейчас по рельсам ходит лишь поезд Москва-Сухум, который на платформе не останавливается. Будет ли станция когда-нибудь восстановлена, пока неизвестно. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас по рельсам ходит лишь поезд Москва-Сухум, который на платформе не останавливается. Будет ли станция когда-нибудь восстановлена, пока неизвестно.

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