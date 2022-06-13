Заброшенная роскошь: станция "Псырцха" в Новом Афоне
Заброшенная железнодорожная платформа и павильон "Псырцха" в Новом Афоне – одно из самых популярных и живописных мест города.
Заброшенная железнодорожная платформа и павильон "Псырцха" в Новом Афоне – одно из самых популярных и живописных мест города.
Она были построена в 1944 году на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха. Особый интерес вызывает восьмиконечная звезда на полу павильона, многие придают ей мистическое значение.
Она были построена в 1944 году на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха. Особый интерес вызывает восьмиконечная звезда на полу павильона, многие придают ей мистическое значение.
Остановочный пункт был открыт в 1944 году под названием "Дача", в 1951 году платформа получила название "Агараки".
Остановочный пункт был открыт в 1944 году под названием "Дача", в 1951 году платформа получила название "Агараки".
Раньше в павильоне продавали билеты, сейчас он в запустении, оконные рамы пусты, краски на дверях почти не осталось.
Раньше в павильоне продавали билеты, сейчас он в запустении, оконные рамы пусты, краски на дверях почти не осталось.
Но резные детали, ограды все еще не потеряли своей красоты.
Но резные детали, ограды все еще не потеряли своей красоты.
Не менее интересен потолок павильона.
Не менее интересен потолок павильона.
На павильоне даже осталась оригинальная табличка с названием станции. Она покрылась ржавчиной, но все буквы на месте.
На павильоне даже осталась оригинальная табличка с названием станции. Она покрылась ржавчиной, но все буквы на месте.
А некоторые детали и вовсе не думают "стареть".
А некоторые детали и вовсе не думают "стареть".
Только в 1967 году станция была переименована по названию протекающей рядом реки Псырцха.
Только в 1967 году станция была переименована по названию протекающей рядом реки Псырцха.
Так выглядят лавочки павильона.
Так выглядят лавочки павильона.
"Псырцха" – излюбленное место среди туристов. Сюда водят экскурсии, это популярное место для фотосессий, в том числе свадебных.
"Псырцха" – излюбленное место среди туристов. Сюда водят экскурсии, это популярное место для фотосессий, в том числе свадебных.
Железнодорожная станция не остается без посетителей, хотя поезда здесь бывают редко.
Железнодорожная станция не остается без посетителей, хотя поезда здесь бывают редко.
Определенный интерес представляют порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, который ввели в эксплуатацию после официального запуска абхазской ветки ЗЖД.
Определенный интерес представляют порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, который ввели в эксплуатацию после официального запуска абхазской ветки ЗЖД.
Сейчас по рельсам ходит лишь поезд Москва-Сухум, который на платформе не останавливается. Будет ли станция когда-нибудь восстановлена, пока неизвестно.
Сейчас по рельсам ходит лишь поезд Москва-Сухум, который на платформе не останавливается. Будет ли станция когда-нибудь восстановлена, пока неизвестно.