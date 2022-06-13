https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/dopolnitelnoe-vremya-tarba-o-debyute-v-premer-lige-v-sostave-tsska-1039478570.html

Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА

Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА

Футболист Заур Тарба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия о своей карьере. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T10:47+0300

2022-06-13T10:47+0300

2022-06-13T10:47+0300

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Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА

В мае 19-летний полузащитник Заур Тарба дебютировал в российской Премьер-лиге, сыграв в основном составе ЦСКА в матче 29-го тура сезона-2021/2022 против "Краснодара".В программе "Дополнительное время" футболист рассказал, как ему удалось справиться с волнением, каких усилий и жертв стоило добиться таких высоких результатов в карьере и какие цели он перед собой ставит. Подробности слушайте в аудиофайле. Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе команды. В молодежную команду ЦСКА футболист из Абхазии пришел в марте 2021 года. Он продолжатель спортивной династии, его отец Саид Тарба был известным советским футболистом.

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