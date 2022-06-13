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Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА
Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА
Футболист Заур Тарба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия о своей карьере. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T10:47+0300
2022-06-13T10:47+0300
2022-06-13T10:47+0300
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Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА
Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА
В мае 19-летний полузащитник Заур Тарба дебютировал в российской Премьер-лиге, сыграв в основном составе ЦСКА в матче 29-го тура сезона-2021/2022 против "Краснодара".В программе "Дополнительное время" футболист рассказал, как ему удалось справиться с волнением, каких усилий и жертв стоило добиться таких высоких результатов в карьере и какие цели он перед собой ставит. Подробности слушайте в аудиофайле. Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе команды. В молодежную команду ЦСКА футболист из Абхазии пришел в марте 2021 года. Он продолжатель спортивной династии, его отец Саид Тарба был известным советским футболистом.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, россия, спорт, футбол, цска, аудио
Дополнительное время: Тарба о дебюте в Премьер-лиге в составе ЦСКА
Футболист Заур Тарба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия о своей карьере.
В мае 19-летний полузащитник Заур Тарба дебютировал в российской Премьер-лиге, сыграв в основном составе ЦСКА в матче 29-го тура сезона-2021/2022 против "Краснодара".
В программе "Дополнительное время" футболист рассказал, как ему удалось справиться с волнением, каких усилий и жертв стоило добиться таких высоких результатов в карьере и какие цели он перед собой ставит.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе команды. В молодежную команду ЦСКА футболист из Абхазии пришел в марте 2021 года. Он продолжатель спортивной династии, его отец Саид Тарба был известным советским футболистом.