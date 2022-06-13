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Минобороны России опубликовало видео с трофейным оружием, брошенным солдатами ВСУ
Минобороны России опубликовало видео с трофейным оружием, брошенным солдатами ВСУ
Россия не раз обращала внимание мировой общественности на то, что накачка Украины западным оружием не приведет к разрешению конфликта, а лишь усугубит его и... 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T14:10+0300
2022-06-13T14:10+0300
2022-06-13T14:43+0300
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Украинские националисты отступают и в спешке бросают оружие, присланное западными странами.Чаще всего среди трофейного оружия попадаются ракетные комплексы "Джавелин" американского производства, шведские NLAW и немецкие противотанковые мины немецкого производства.Поддерживая киевский режим, европейские страны и США регулярно поставляют на Украину вооружение. Министерство иностранных дел России не раз призывало западных партнеров прекратить поставки и указывало, что любая западная техника в руках украинских националистов будет законной целью для российской армии.
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видео, мультимедиа, украина, министерство обороны рф, видео
Минобороны России опубликовало видео с трофейным оружием, брошенным солдатами ВСУ
14:10 13.06.2022 (обновлено: 14:43 13.06.2022)
Россия не раз обращала внимание мировой общественности на то, что накачка Украины западным оружием не приведет к разрешению конфликта, а лишь усугубит его и затянет.
Украинские националисты отступают и в спешке бросают оружие, присланное западными странами.
Чаще всего среди трофейного оружия попадаются ракетные комплексы "Джавелин" американского производства, шведские NLAW и немецкие противотанковые мины немецкого производства.
Поддерживая киевский режим, европейские страны и США регулярно поставляют на Украину вооружение. Министерство иностранных дел России не раз призывало западных партнеров прекратить поставки и указывало, что любая западная техника в руках украинских националистов будет законной целью для российской армии.