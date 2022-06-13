https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/minoborony-rossii-opublikovalo-video-s-trofeynym-oruzhiem-broshennym-soldatami-vsu-1039553273.html

Минобороны России опубликовало видео с трофейным оружием, брошенным солдатами ВСУ

Минобороны России опубликовало видео с трофейным оружием, брошенным солдатами ВСУ

Россия не раз обращала внимание мировой общественности на то, что накачка Украины западным оружием не приведет к разрешению конфликта, а лишь усугубит его и... 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T14:10+0300

2022-06-13T14:10+0300

2022-06-13T14:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

видео

мультимедиа

украина

министерство обороны рф

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Украинские националисты отступают и в спешке бросают оружие, присланное западными странами.Чаще всего среди трофейного оружия попадаются ракетные комплексы "Джавелин" американского производства, шведские NLAW и немецкие противотанковые мины немецкого производства.Поддерживая киевский режим, европейские страны и США регулярно поставляют на Украину вооружение. Министерство иностранных дел России не раз призывало западных партнеров прекратить поставки и указывало, что любая западная техника в руках украинских националистов будет законной целью для российской армии.

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видео, мультимедиа, украина, министерство обороны рф, видео