https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/pavlovskiy-rasskazal-kakie-voyny-segodnya-vedutsya-protiv-rossii--1039569005.html

Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России

Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России

Дипломат, доктор военных наук Александр Павловский рассказал о войне Запада против России. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T19:09+0300

2022-06-13T19:09+0300

2022-06-13T19:09+0300

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сша

россия

украина

подкасты спецоперация россии в донбассе

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Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России

В эфире радио Sputnik Павловский заявил, что специальная военная операция на территории Украины — это ответ на целый "букет войн", которые западные страны ведут против России."Американцы сегодня ведут во всем мире прокси-войну (война чужими руками на чужой территории-ред.). Сами они вышли отовсюду, включая Афганистан, но оставили на этих территориях тех, кто воюет за их интересы. То, что происходит между Россией и Беларусью с одной стороны, и Украиной с другой - это состояние гибридной войны. Это и дипломатические, и экономические шаги, это и военные действия на фоне информационной войны. Есть элементы и сетецентрической войны, когда данные широкой разведки позволяют концентрировать информацию в одном центре и координировать, и осуществлять действия по поражению целей противника. К тому же мы наблюдаем и ментальную войну, войну за умы людей", - отметил эксперт.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле выше.

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в мире, сша, россия, украина, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио