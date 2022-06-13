https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/pavlovskiy-rasskazal-kakie-voyny-segodnya-vedutsya-protiv-rossii--1039569005.html
Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России
Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России
Дипломат, доктор военных наук Александр Павловский рассказал о войне Запада против России. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T19:09+0300
2022-06-13T19:09+0300
2022-06-13T19:09+0300
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Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России
Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России
В эфире радио Sputnik Павловский заявил, что специальная военная операция на территории Украины — это ответ на целый "букет войн", которые западные страны ведут против России."Американцы сегодня ведут во всем мире прокси-войну (война чужими руками на чужой территории-ред.). Сами они вышли отовсюду, включая Афганистан, но оставили на этих территориях тех, кто воюет за их интересы. То, что происходит между Россией и Беларусью с одной стороны, и Украиной с другой - это состояние гибридной войны. Это и дипломатические, и экономические шаги, это и военные действия на фоне информационной войны. Есть элементы и сетецентрической войны, когда данные широкой разведки позволяют концентрировать информацию в одном центре и координировать, и осуществлять действия по поражению целей противника. К тому же мы наблюдаем и ментальную войну, войну за умы людей", - отметил эксперт.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле выше.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сша, россия, украина, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Павловский рассказал, какие войны сегодня ведутся против России
Дипломат, доктор военных наук Александр Павловский рассказал о войне Запада против России.
В эфире радио Sputnik
Павловский заявил, что специальная военная операция на территории Украины — это ответ на целый "букет войн", которые западные страны ведут против России.
"Американцы сегодня ведут во всем мире прокси-войну (война чужими руками на чужой территории-ред.). Сами они вышли отовсюду, включая Афганистан, но оставили на этих территориях тех, кто воюет за их интересы. То, что происходит между Россией и Беларусью с одной стороны, и Украиной с другой - это состояние гибридной войны. Это и дипломатические, и экономические шаги, это и военные действия на фоне информационной войны. Есть элементы и сетецентрической войны, когда данные широкой разведки позволяют концентрировать информацию в одном центре и координировать, и осуществлять действия по поражению целей противника. К тому же мы наблюдаем и ментальную войну, войну за умы людей", - отметил эксперт.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле выше.