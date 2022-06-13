https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/tarasov-ssha-ne-nuzhna-turtsiya-kak-ravnopravnyy-partner-1039565986.html
Тарасов: США не нужна Турция как равноправный партнер
Тарасов: США не нужна Турция как равноправный партнер
В то время, как западные страны продолжают не воспринимать Турцию всерьез, страна, благодаря поддержке и сотрудничеству России, укрепляется на мировой арене. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T19:22+0300
2022-06-13T19:22+0300
2022-06-13T19:22+0300
видео
мультимедиа
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039552822_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3ad1bb849a141a23ad4be4a2813963c.jpg
Турки почувствовали свою силу, когда Эрдоган установил хорошие отношения и равноправный диалог с Россией, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Кроме того, Россию и Турцию объединяет общая историческая черта – обе эти страны были империями, а не частями западных колоний. Сейчас, если Россия пытается укрепить свои позиции на постсоветском пространстве, то Турция укрепляется в границах бывшей Османской империи.При этом западные страны во главе с США относятся к Турции как к стране второго сорта, унижая ее национальное достоинство. Поэтому на этом фоне отношение России смотрится особенно выгодно.
турция
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039552822_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8adf93e43e67c900a953c7e5313ef005.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, турция, россия, видео
Тарасов: США не нужна Турция как равноправный партнер
В то время, как западные страны продолжают не воспринимать Турцию всерьез, страна, благодаря поддержке и сотрудничеству России, укрепляется на мировой арене.
Турки почувствовали свою силу, когда Эрдоган установил хорошие отношения и равноправный диалог с Россией, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Кроме того, Россию и Турцию объединяет общая историческая черта – обе эти страны были империями, а не частями западных колоний. Сейчас, если Россия пытается укрепить свои позиции на постсоветском пространстве, то Турция укрепляется в границах бывшей Османской империи.
При этом западные страны во главе с США относятся к Турции как к стране второго сорта, унижая ее национальное достоинство. Поэтому на этом фоне отношение России смотрится особенно выгодно.