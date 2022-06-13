https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/tarasov-ssha-ne-nuzhna-turtsiya-kak-ravnopravnyy-partner-1039565986.html

Тарасов: США не нужна Турция как равноправный партнер

Тарасов: США не нужна Турция как равноправный партнер

В то время, как западные страны продолжают не воспринимать Турцию всерьез, страна, благодаря поддержке и сотрудничеству России, укрепляется на мировой арене. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T19:22+0300

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Турки почувствовали свою силу, когда Эрдоган установил хорошие отношения и равноправный диалог с Россией, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Кроме того, Россию и Турцию объединяет общая историческая черта – обе эти страны были империями, а не частями западных колоний. Сейчас, если Россия пытается укрепить свои позиции на постсоветском пространстве, то Турция укрепляется в границах бывшей Османской империи.При этом западные страны во главе с США относятся к Турции как к стране второго сорта, унижая ее национальное достоинство. Поэтому на этом фоне отношение России смотрится особенно выгодно.

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