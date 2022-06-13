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Взаимный интерес: Барциц о транзитных возможностях Абхазии

Взаимный интерес: Барциц о транзитных возможностях Абхазии

Насколько востребована Абхазия в новых геополитических условиях и какую выгоду от транзита государство могло бы извлечь в эфире радио Sputnik рассказал... 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T18:03+0300

2022-06-13T18:03+0300

2022-06-13T18:03+0300

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Взаимный интерес: Барциц о транзитных возможностях Абхазии Взаимный интерес: Барциц о транзитных возможностях Абхазии

Интенсивность грузовых перевозок по железной дороге Абхазии значительно возросла. По словам представителя АЖД, с начала года по абхазским железнодорожным путям было перевезено больше груза, чем за весь прошлый год.По мнению руководителя Торгового представительства Абхазии в России Олега Барциц, в связи с геополитическими реалиями тенденция востребованности республики как логистического, транзитного хаба будет возрастать."Это веяния и требования времени. Складываются новые геостратегические, логистические и иные реалии, связи между странами. Невозможно в условиях современного глобального мира, современного уровня взаимодействия между различными странами, регионами изолировать ни одну страну в мире, если она сама того не пожелает", - считает Барциц.Он рассказал, какие меры на его взгляд смогут увеличить пропускную способность транзитных перевозок Абхазии, какие страны могут быть заинтересованы в этом, как изменилось значение республики, как страны, через которую осуществляется транзит.Полная версия беседы в адиофайле.

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