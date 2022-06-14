https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/alkhas-manargiya-naznachen-nachalnikom-upravleniya-smi-administratsii-prezidenta-abkhazii-1039579591.html

Алхас Манаргия назначен начальником Управления СМИ Администрации президента Абхазии

Алхас Манаргия назначен начальником Управления СМИ Администрации президента Абхазии

Распоряжение о назначении 13 июня подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T14:00+0300

2022-06-14T14:00+0300

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Алхас Манаргия вступил в должность начальника Управления по связям по средствами массовой информации Администрации президента Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.Руководитель Администрации Алхас Квициниа представил нового начальника коллективу 14 июня.Алхас Манаргия – известный юморист, журналист, ведущий. Долгое время он вел эфиры радио Sputnik на абхазском языке, на которых обсуждал с приглашенными гостями различные темы, связанные с экономикой, культурой и политикой республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210215/Na-volne-sobytiy-radio-Sputnik-Abkhaziya-ispolnilos-chetyre-goda---1031834377.html

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