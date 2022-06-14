Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/alkhas-manargiya-naznachen-nachalnikom-upravleniya-smi-administratsii-prezidenta-abkhazii-1039579591.html
Алхас Манаргия назначен начальником Управления СМИ Администрации президента Абхазии
Алхас Манаргия назначен начальником Управления СМИ Администрации президента Абхазии
Распоряжение о назначении 13 июня подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T14:00+0300
2022-06-14T14:24+0300
в абхазии
новости
сми
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0e/1039580835_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_3cc755d711be45d9ce0316da4a6eb5b0.jpg
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Алхас Манаргия вступил в должность начальника Управления по связям по средствами массовой информации Администрации президента Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.Руководитель Администрации Алхас Квициниа представил нового начальника коллективу 14 июня.Алхас Манаргия – известный юморист, журналист, ведущий. Долгое время он вел эфиры радио Sputnik на абхазском языке, на которых обсуждал с приглашенными гостями различные темы, связанные с экономикой, культурой и политикой республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210215/Na-volne-sobytiy-radio-Sputnik-Abkhaziya-ispolnilos-chetyre-goda---1031834377.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0e/1039580835_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_172cae382c66d097f8a0dfaa8bbfc5e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, сми, абхазия

Алхас Манаргия назначен начальником Управления СМИ Администрации президента Абхазии

14:00 14.06.2022 (обновлено: 14:24 14.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Манаргия
Алхас Манаргия - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Распоряжение о назначении 13 июня подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Алхас Манаргия вступил в должность начальника Управления по связям по средствами массовой информации Администрации президента Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
Руководитель Администрации Алхас Квициниа представил нового начальника коллективу 14 июня.
Алхас Манаргия – известный юморист, журналист, ведущий. Долгое время он вел эфиры радио Sputnik на абхазском языке, на которых обсуждал с приглашенными гостями различные темы, связанные с экономикой, культурой и политикой республики.
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2021
В Абхазии
На волне событий: радио Sputnik Абхазия исполнилось четыре года
15 февраля 2021, 13:15
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0