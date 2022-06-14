https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/kupalba-o-perspektivakh-vypuska-gruziey-bespilotnikov-ne-dumayu-chto-vysokogo-kachestva-1039584184.html

Купалба о перспективах выпуска Грузией беспилотников: не думаю, что высокого качества

Купалба о перспективах выпуска Грузией беспилотников: не думаю, что высокого качества

Министерство обороны Абхазии выразило озабоченность в связи с наращиванием военного потенциала Грузии и заявлением министра обороны страны о начале... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T13:44+0300

2022-06-14T13:44+0300

2022-06-14T14:42+0300

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Купалба о перспективах выпуска Грузией беспилотников Купалба о перспективах выпуска Грузией беспилотников

В Грузии создано совместное грузино-польское предприятие, которое планирует запустить производство военных беспилотников до конца 2022 года.В МИД Абхазии заявили, что Абхазия предпримет меры и продолжит налаживать тесное военно-техническое сотрудничество с Россией.Кроме того, ведомство призвало международных посредников, в том числе принимающих участие в Женевских дискуссиях, обратить внимание на то, как действия Грузии подрывают основы безопасности на Южном Кавказе и создают дополнительные препятствия на пути мирного урегулирования многолетнего конфликта.Как производство БЛА в Грузии скажется на безопасности на Южном Кавказе, какие действия в ответ может предпринять Абхазия, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Абхазии Гарри Купалба. "Да, Грузия может на базе бывшего завода Дмитриева – это авиационно-ремонтный завод под Тбилиси, наладить производство беспилотных летательных аппаратов. Но Грузия не имеет достаточно инженерно-технических работников. Совместно предприятие, которое планируется создать, выпустит какое-то количество беспилотников, но я не думаю, что они будут самого высокого качества. Они распространяют информацию, что это и разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Сегодня во всем мире ведущие страны проводят работу по развитию этого направления. В перспективе, думаю, военная авиация перейдет на БЛА", – сказал эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.

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