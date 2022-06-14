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Романов о получении жителей Херсона гражданства РФ: одни ждали, у других житейский интерес
Романов о получении жителей Херсона гражданства РФ: одни ждали, у других житейский интерес
Жители Херсонской области все чаще обращаются с заявлениями о получении российского гражданства. Количество заявлений исчисляется тысячами. В связи с этим... 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T12:01+0300
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Петр Романов назвал причины интереса жителей Херсона к российскому гражданству
Петр Романов назвал причины интереса жителей Херсона к российскому гражданству
Жители Херсонской области все чаще обращаются с заявлениями о получении российского гражданства. Количество заявлений исчисляется тысячами. В связи с этим открываются дополнительные пункты для обработки всех заявок. Об этом сообщает руководство региона.По мнению историка и политического обозревателя "РИА Новости" Петра Романова, причины высокой заинтересованности населения в получении российского паспорта разные. Заявления подают и те, кто ждал прихода России, и те, кто просит о гражданстве из житейских соображений.Также политический обозреватель назвал два фактора, при которых Херсонская область может войти в состав России: первый - это референдум о вхождении в Российскую Федерацию, а второй - это решение Кремля о принятии результатов плебисцита. По мнению Романова, Москва все-таки решит взять регион в состав страны.Подробнее об этом слушайте в аудиоматериале.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, херсон, украина, донбасс, спецоперация, аудио
Жители Херсонской области все чаще обращаются с заявлениями о получении российского гражданства. Количество заявлений исчисляется тысячами. В связи с этим открываются дополнительные пункты для обработки всех заявок. Об этом сообщает руководство региона.
По мнению историка и политического обозревателя "РИА Новости" Петра Романова, причины высокой заинтересованности населения в получении российского паспорта разные. Заявления подают и те, кто ждал прихода России, и те, кто просит о гражданстве из житейских соображений.
"Люди разные, и в данный момент мы не знаем, какой процент по-настоящему с нетерпением ждал прихода России, а какие люди просто сравнили поведение русского солдата или солдата ДНР, с поведением боевиков из национального батальона "Азов"*. А кто-то исходит чисто из житейских интересов: выплата пенсий, льготы со стороны России и вообще получение работы. Это нормальный интерес, и укорять здесь никого не надо. В общем-то любая победа заключается не в том, чтобы разбить противника и занять территорию. Нужно еще завоевать расположение людей, которые живут на этой территории", – сказал историк.
Также политический обозреватель назвал два фактора, при которых Херсонская область может войти в состав России: первый - это референдум о вхождении в Российскую Федерацию, а второй - это решение Кремля о принятии результатов плебисцита. По мнению Романова, Москва все-таки решит взять регион в состав страны.
Подробнее об этом слушайте в аудиоматериале
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