https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/romanov-o-poluchenii-zhiteley-khersona-grazhdanstva-rf-odni-zhdali-u-drugikh-zhiteyskiy-interes-1039579186.html

Романов о получении жителей Херсона гражданства РФ: одни ждали, у других житейский интерес

Романов о получении жителей Херсона гражданства РФ: одни ждали, у других житейский интерес

Жители Херсонской области все чаще обращаются с заявлениями о получении российского гражданства. Количество заявлений исчисляется тысячами. В связи с этим... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T12:01+0300

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Петр Романов назвал причины интереса жителей Херсона к российскому гражданству Петр Романов назвал причины интереса жителей Херсона к российскому гражданству

Жители Херсонской области все чаще обращаются с заявлениями о получении российского гражданства. Количество заявлений исчисляется тысячами. В связи с этим открываются дополнительные пункты для обработки всех заявок. Об этом сообщает руководство региона.По мнению историка и политического обозревателя "РИА Новости" Петра Романова, причины высокой заинтересованности населения в получении российского паспорта разные. Заявления подают и те, кто ждал прихода России, и те, кто просит о гражданстве из житейских соображений.Также политический обозреватель назвал два фактора, при которых Херсонская область может войти в состав России: первый - это референдум о вхождении в Российскую Федерацию, а второй - это решение Кремля о принятии результатов плебисцита. По мнению Романова, Москва все-таки решит взять регион в состав страны.Подробнее об этом слушайте в аудиоматериале.

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