https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/sostoyalos-zasedanie-po-voprosu-prazdnovaniya-dnya-dobrovoltsa-v-abkhazii-1039596040.html

Состоялось заседание по вопросу празднования Дня добровольца в Абхазии

Состоялось заседание по вопросу празднования Дня добровольца в Абхазии

В августе 1992 года, после начала войны, на помощь жителям республики прибыло большое количество добровольцев с юга России, Северного Кавказа, Турции, Сирии и... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T21:47+0300

2022-06-14T21:47+0300

2022-06-14T21:47+0300

в абхазии

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абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Первое заседание Государственной комиссии по организации празднования 30-летия добровольческого движения периода Отечественной войны народа Абхазии прошло в Кабинете Министром под руководством вице-премьера Беслана Джопуа, сообщает агентство "Апсныпресс".Впервые День добровольца отмечался 15 августа 2012 года. Так как 14 августа планируется проводить памятные мероприятия, посвященные 30-летию со дня начала войны, события, связанные с добровольческим движением, планируется отмечать в период с 13 по 17 августа.Присутствовавшие высказывали разные предложения и предлагали варианты событий, которыми можно отметить памятную дату. Так, президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал предложил организовать конный переход через горный перевал в Абхазию, и предложить поучаствовать в нем всадникам из республик Северного Кавказа и представителям Донского казачества.Начальник архивной службы Минобороны Валериан Агумаа предложил наградить добровольцев нагрудными знаками или грамотами, а глава администрации Сухума - провести торжественный концерт в Государственной филармонии.Министерство культуры пообещало в ближайшее время разработать "дорожную карту" мероприятий, благодаря которой комиссия сможет принять окончательные решения, касающиеся празднования Дня добровольца.В Отечественной войне народа Абхазии годов участвовали более 2300 добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.Традиционно в День добровольца, 15 августа, вспоминают защитников республики, возлагают цветы к памятникам погибших, пришедших на помощь воюющей Абхазии из республик Северного Кавказа, юга России и абхазской диаспоры за рубежом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Bzhaniya-my-preklonyaemsya-pered-pamyatyu-dobrovoltsev-1033040028.html

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новости, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993)