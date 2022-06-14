https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/takie-obstoyatelstva-eksperty-o-tendentsiyakh-v-ekonomike-abkhazii-1039566126.html

Такие обстоятельства: эксперты о тенденциях в экономике Абхазии

Такие обстоятельства: эксперты о тенденциях в экономике Абхазии

О том, какие тенденции в экономике Абхазии прослеживаются, что настораживает ученых, в эфире радио Sputnik рассказали сотрудники Центра социально-экономических... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T10:24+0300

2022-06-14T10:24+0300

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Такие обстоятельства: эксперты о тенденциях в экономике Абхазии Такие обстоятельства: эксперты о тенденциях в экономике Абхазии

В основе последней исследовательской работы центра лежат данные Госстата за 9 месяцев 2021 года, которые сравнили с аналогичным периодом 2019 года, чтобы обрисовать контуры, узнать, меняется ли экономическая политика Абхазии, отметила Шат-ипа в эфире радио.Эксперты взяли три направления: численность занятых в экономике, выручка от реализации по отраслям и районам и дебиторская задолженность в энергетике Абхазии.Хатуна Шат-ипа отметила, что если делать выводы из исследования, то показатели четко и однозначно говорят о том, что идет нарастание теневого сектора экономики со всеми вытекающими последствиями."К сожалению, тенденцию, которую мы имеем много лет, инерционно продолжаем. Идет сужение реального сектора экономики, промышленности, строительства, сельское хозяйство вообще выпало из этих показателей. Идут территориальные разрывы, которые мы имели, когда отличается развитие западной Абхазии от восточной. Эта тенденция опять сохраняется", – сказала эксперт.Экономист Илона Мирцхулава сделала акцент на проблеме первичного учета и отчетности получении информации."Сегодня наша задача не только признание нашего суверенитета, мы должны говорить со странами на едином экономическом языке. Единый экономический язык обеспечит нам в первую очередь аналитическая отчетность. Никакой инвестор не придет в нашу страну, заглянув в нашу отчетность. Ни один предприниматель не захочет развивать свой бизнес при наличии несопоставимых данных. Начало начал – это получение достоверных данных", – отметила Мирцхулава.Разбирая данные по дебиторской задолженности по энергетике Абхазии, экономисты сказали, что задолженность на 2 млрд 300 млн за 9 месяцев – это беспрецедентный случай за всю историю современной Абхазии.Полную версию беседу слушайте в аудиофайле.

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