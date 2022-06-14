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Транзитный потенциал: Олег Барциц рассказал о возможностях Абхазии
Транзитный потенциал: Олег Барциц рассказал о возможностях Абхазии
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о возможностях республики для наращивания транзитных возможностей. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T10:35+0300
2022-06-14T10:35+0300
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Говоря об увеличении транзита грузов через республику, торгпред Абхазии в России отметил, что это обстоятельство вселяет оптимизм, и что у республики есть потенциал в этой области."Другое дело, что наши возможности ограничиваются инфраструктурной готовностью и железной дороги, и наших морских портов, поэтому здесь без сложностей не обойдется", – отметил он.По мнению Олега Барциц, транзит товаров через Абхазию будут способствовать развитию экономики республики. На транзите смогут заработать и предприятия, и люди, которые на них работают, и государство через налоговые поступления.Также Барциц добавил, что Абхазия получает сигналы от российского бизнес-сообщества и предпринимателей других стран, которые заинтересованы во взаимозаменяемом направленном навстречу друг к другу торговом процессе.
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Транзитный потенциал: Олег Барциц рассказал о возможностях Абхазии
10:35 14.06.2022 (обновлено: 11:01 14.06.2022)
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о возможностях республики для наращивания транзитных возможностей.
Говоря об увеличении транзита грузов через республику, торгпред Абхазии в России отметил, что это обстоятельство вселяет оптимизм, и что у республики есть потенциал в этой области.
"Другое дело, что наши возможности ограничиваются инфраструктурной готовностью и железной дороги, и наших морских портов, поэтому здесь без сложностей не обойдется", – отметил он.
По мнению Олега Барциц, транзит товаров через Абхазию будут способствовать развитию экономики республики. На транзите смогут заработать и предприятия, и люди, которые на них работают, и государство через налоговые поступления.
Также Барциц добавил, что Абхазия получает сигналы от российского бизнес-сообщества и предпринимателей других стран, которые заинтересованы во взаимозаменяемом направленном навстречу друг к другу торговом процессе.