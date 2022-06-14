https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/tranzitnyy-potentsial-oleg-bartsits-rasskazal-o-vozmozhnostyakh-abkhazii-1039571513.html

Транзитный потенциал: Олег Барциц рассказал о возможностях Абхазии

Транзитный потенциал: Олег Барциц рассказал о возможностях Абхазии

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о возможностях республики для наращивания транзитных возможностей. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T10:35+0300

2022-06-14T10:35+0300

2022-06-14T11:01+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039569862_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_42da34383108f794092e44eff80779dd.jpg

Говоря об увеличении транзита грузов через республику, торгпред Абхазии в России отметил, что это обстоятельство вселяет оптимизм, и что у республики есть потенциал в этой области."Другое дело, что наши возможности ограничиваются инфраструктурной готовностью и железной дороги, и наших морских портов, поэтому здесь без сложностей не обойдется", – отметил он.По мнению Олега Барциц, транзит товаров через Абхазию будут способствовать развитию экономики республики. На транзите смогут заработать и предприятия, и люди, которые на них работают, и государство через налоговые поступления.Также Барциц добавил, что Абхазия получает сигналы от российского бизнес-сообщества и предпринимателей других стран, которые заинтересованы во взаимозаменяемом направленном навстречу друг к другу торговом процессе.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, абхазия, экономика, видео