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Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии
Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии
О перспективах кемпинга в Абхазии, о факторах, влияющих на его развитие, в эфире радио Sputnik рассказали эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и... 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T17:01+0300
2022-06-14T17:01+0300
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Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии
Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии
Востребован ли в Абхазии кемпинг, как развивается это направление, кого привлекает и какие факторы играют ключевую роль при строительстве таких объектов? Своим мнением поделились эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и эксперт в сфере туризма, экс-глава аналитического отдела Минтуризма Абхазии Адамыр Мукба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии
17:01 14.06.2022 (обновлено: 17:07 14.06.2022)
О перспективах кемпинга в Абхазии, о факторах, влияющих на его развитие, в эфире радио Sputnik рассказали эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и эксперт в сфере туризма Адамыр Мукба.
Востребован ли в Абхазии кемпинг, как развивается это направление, кого привлекает и какие факторы играют ключевую роль при строительстве таких объектов? Своим мнением поделились эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и эксперт в сфере туризма, экс-глава аналитического отдела Минтуризма Абхазии Адамыр Мукба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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