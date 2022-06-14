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Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии

Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии

О перспективах кемпинга в Абхазии, о факторах, влияющих на его развитие, в эфире радио Sputnik рассказали эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии Турбаза: Мальцева и Мукба о кемпинге в Абхазии

Востребован ли в Абхазии кемпинг, как развивается это направление, кого привлекает и какие факторы играют ключевую роль при строительстве таких объектов? Своим мнением поделились эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и эксперт в сфере туризма, экс-глава аналитического отдела Минтуризма Абхазии Адамыр Мукба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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