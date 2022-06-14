https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/ukraina-poprosila-rossiyu-evakuirovat-mirnykh-zhiteley-s-zavoda-azot-v-severodonetske-1039587260.html

Украина попросила Россию эвакуировать мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке

Украина попросила Россию эвакуировать мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке

Ранее, 13 июня, по распоряжению Киева мост через реку Северный Донец был взорван, и теперь эвакуация в сторону Лисичанска стала невозможной. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T16:05+0300

2022-06-14T16:05+0300

2022-06-14T17:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

украина

россия

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0e/1039587509_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_474bae2a90e94fc7a9e7c7f3679d6c51.jpg

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Украинская сторона обратилась к России с просьбой об организации гуманитарного коридора для выхода гражданских лиц с химического комбината "Азот" в Северодонецке в подконтрольный Киеву Лисичанск. Об этом сообщает Министерство обороны России.Министерство обороны расценивает обращение Украины как попытку вывести из окружения уцелевших членов вооруженных формирований и предложило боевикам нацбатальонов с комбината "Азот" выпустить удерживаемых мирных граждан и сложить оружие.Гражданские – женщины, дети, пожилые люди – могут покинуть город по гуманитарному коридору, который, руководствуясь принципами гуманности, ВС России откроют 15 июня в направлении города Сватова в ЛНР.Минобороны России гарантировало безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, украина, россия, министерство обороны рф