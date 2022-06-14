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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/ukraina-poprosila-rossiyu-evakuirovat-mirnykh-zhiteley-s-zavoda-azot-v-severodonetske-1039587260.html
Украина попросила Россию эвакуировать мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке
Украина попросила Россию эвакуировать мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке
Ранее, 13 июня, по распоряжению Киева мост через реку Северный Донец был взорван, и теперь эвакуация в сторону Лисичанска стала невозможной. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T16:05+0300
2022-06-14T17:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Украинская сторона обратилась к России с просьбой об организации гуманитарного коридора для выхода гражданских лиц с химического комбината "Азот" в Северодонецке в подконтрольный Киеву Лисичанск. Об этом сообщает Министерство обороны России.Министерство обороны расценивает обращение Украины как попытку вывести из окружения уцелевших членов вооруженных формирований и предложило боевикам нацбатальонов с комбината "Азот" выпустить удерживаемых мирных граждан и сложить оружие.Гражданские – женщины, дети, пожилые люди – могут покинуть город по гуманитарному коридору, который, руководствуясь принципами гуманности, ВС России откроют 15 июня в направлении города Сватова в ЛНР.Минобороны России гарантировало безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения.
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Украина попросила Россию эвакуировать мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке

16:05 14.06.2022 (обновлено: 17:40 14.06.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсмотр территории "Азовстали" российскими военными
Осмотр территории Азовстали российскими военными - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ранее, 13 июня, по распоряжению Киева мост через реку Северный Донец был взорван, и теперь эвакуация в сторону Лисичанска стала невозможной.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Украинская сторона обратилась к России с просьбой об организации гуманитарного коридора для выхода гражданских лиц с химического комбината "Азот" в Северодонецке в подконтрольный Киеву Лисичанск. Об этом сообщает Министерство обороны России.

"Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината "Азот" сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как "живым щитом", – говорится в сообщении.

Министерство обороны расценивает обращение Украины как попытку вывести из окружения уцелевших членов вооруженных формирований и предложило боевикам нацбатальонов с комбината "Азот" выпустить удерживаемых мирных граждан и сложить оружие.
Гражданские – женщины, дети, пожилые люди – могут покинуть город по гуманитарному коридору, который, руководствуясь принципами гуманности, ВС России откроют 15 июня в направлении города Сватова в ЛНР.
Минобороны России гарантировало безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения.
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