https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/abkhaziya-s-marta-otpravila-okolo-60-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-lnr-i-dnr--1039605302.html

Абхазия с марта отправила около 60 тонн гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР

Абхазия с марта отправила около 60 тонн гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР

Таможенный транзит гуманитарных грузов для ЛНР и ДНР на Краснодарской таможне оформляется в приоритетном порядке. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T14:08+0300

2022-06-15T14:08+0300

2022-06-15T14:08+0300

в абхазии

мчс абхазии

лнр

днр

южное таможенное управление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031418061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_344498f9526d90738c0c28e46aefd4aa.jpg

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Абхазия отправила с марта около 60 тонн гуманитарной помощи для Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни.Таможенный транзит грузов оформлен в приоритетном порядке в оперативном взаимодействии с представителями МЧС Абхазии.С самого начала специальной военной операции на Украине Абхазия оказывает жителям Донецкой и Луганской народных республик посильную помощь.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии, лнр, днр, южное таможенное управление