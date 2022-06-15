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Абхазия с марта отправила около 60 тонн гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР
Абхазия с марта отправила около 60 тонн гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР
Таможенный транзит гуманитарных грузов для ЛНР и ДНР на Краснодарской таможне оформляется в приоритетном порядке. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T14:08+0300
2022-06-15T14:08+0300
2022-06-15T14:08+0300
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лнр
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Абхазия отправила с марта около 60 тонн гуманитарной помощи для Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни.Таможенный транзит грузов оформлен в приоритетном порядке в оперативном взаимодействии с представителями МЧС Абхазии.С самого начала специальной военной операции на Украине Абхазия оказывает жителям Донецкой и Луганской народных республик посильную помощь.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, лнр, днр, южное таможенное управление
Абхазия с марта отправила около 60 тонн гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР
Таможенный транзит гуманитарных грузов для ЛНР и ДНР на Краснодарской таможне оформляется в приоритетном порядке.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Абхазия отправила с марта около 60 тонн гуманитарной помощи для Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни.
Одна из последних партий более девяти тонн включала в себя продукты питания, питьевую воду, предметы первой необходимости.
Таможенный транзит грузов оформлен в приоритетном порядке в оперативном взаимодействии с представителями МЧС Абхазии.
С самого начала специальной военной операции на Украине Абхазия оказывает жителям Донецкой и Луганской народных республик посильную помощь.