https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/adleyba-rasskazala-kak-organizovat-dosug-detey-letom--1039578526.html
Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом
Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом
Как провести летние каникулы с пользой и соблюсти баланс между отдыхом и обучением? 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T16:22+0300
2022-06-15T16:22+0300
2022-06-15T16:40+0300
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Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом
Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом
Как организовать летний отдых детей в городе, чтобы они с пользой провели время, при этом чтобы это сильно не било по бюджету семьи? И стоит ли вообще нагружать детей обучением во время каникул? Об этом в эфире радио Sputnik Абхазия говорили с организатором детских экскурсий Илоной Адлейба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
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подкасты, абхазия, дети, отдых, досуг, каникулы, аудио
Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом
16:22 15.06.2022 (обновлено: 16:40 15.06.2022)
Как провести летние каникулы с пользой и соблюсти баланс между отдыхом и обучением?
Как организовать летний отдых детей в городе, чтобы они с пользой провели время, при этом чтобы это сильно не било по бюджету семьи? И стоит ли вообще нагружать детей обучением во время каникул? Об этом в эфире радио Sputnik Абхазия говорили с организатором детских экскурсий Илоной Адлейба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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