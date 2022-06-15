https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/adleyba-rasskazala-kak-organizovat-dosug-detey-letom--1039578526.html

Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом

Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом

Как провести летние каникулы с пользой и соблюсти баланс между отдыхом и обучением? 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T16:22+0300

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Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом

Как организовать летний отдых детей в городе, чтобы они с пользой провели время, при этом чтобы это сильно не било по бюджету семьи? И стоит ли вообще нагружать детей обучением во время каникул? Об этом в эфире радио Sputnik Абхазия говорили с организатором детских экскурсий Илоной Адлейба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, дети, отдых, досуг, каникулы, аудио