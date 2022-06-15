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Адзинба: создавать рекламу редким растениям опасно
Адзинба: создавать рекламу редким растениям опасно
О том, какой ущерб флоре Абхазии наносит жизнедеятельность человека, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат биологических наук, заведующий отделом флоры и... 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T10:23+0300
2022-06-15T10:23+0300
2022-06-15T10:23+0300
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Адзинба: создавать рекламу редким растениям опасно
Адзинба: создавать рекламу редким растениям опасно
Как рассказал ученый, каждый регион, особенно в горах, отличается своим оригинальным списком растений. "Например, Абхазия обладает многими видами растений, которые нигде не встречаются. Около 80 видов флоры встречаются только в пределах Абхазии. Абхазия обладает уникальными природными условиями. От берега моря, где субтропический тип климата, до высоких гор, где климат является очень холодным, представлены ледники, скалы. Здесь практически все виды климата северного полушария, кроме тропического", –отметил Адзинба. Он подчеркнул, что делать акцент на уникальности растений для туристов не стоит, так как это может нанести больший вред флоре."Когда готовим экскурсоводов, говорим, чтобы особо не зацикливались на том, чтобы не срывали растения. Говорить надо, что растения трогать нельзя... Создавать рекламу растениям опасно. Мы всегда говорим экскурсоводам, чтобы они строго относились к таким вещам и не особо рекламировали эти виды растений", – отметил ботаник. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, растения, горы, такие обстоятельства, аудио
Адзинба: создавать рекламу редким растениям опасно
О том, какой ущерб флоре Абхазии наносит жизнедеятельность человека, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат биологических наук, заведующий отделом флоры и растительности Ботанического института АНА Зураб Адзинба.
Как рассказал ученый, каждый регион, особенно в горах, отличается своим оригинальным списком растений.
"Например, Абхазия обладает многими видами растений, которые нигде не встречаются. Около 80 видов флоры встречаются только в пределах Абхазии. Абхазия обладает уникальными природными условиями. От берега моря, где субтропический тип климата, до высоких гор, где климат является очень холодным, представлены ледники, скалы. Здесь практически все виды климата северного полушария, кроме тропического", –отметил Адзинба.
Он подчеркнул, что делать акцент на уникальности растений для туристов не стоит, так как это может нанести больший вред флоре.
"Когда готовим экскурсоводов, говорим, чтобы особо не зацикливались на том, чтобы не срывали растения. Говорить надо, что растения трогать нельзя... Создавать рекламу растениям опасно. Мы всегда говорим экскурсоводам, чтобы они строго относились к таким вещам и не особо рекламировали эти виды растений", – отметил ботаник.
Подробности слушайте в аудиофайле.