https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/bzhaniya-v-abkhazii-fiksiruyut-narusheniya-gosgranits-razvedyvatelnymi-samoletami-nato-1039609407.html

Бжания: в Абхазии фиксируют нарушения госграниц разведывательными самолетами НАТО

Бжания: в Абхазии фиксируют нарушения госграниц разведывательными самолетами НАТО

Президент призвал усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны Республики Абхазия. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T16:41+0300

2022-06-15T16:41+0300

2022-06-15T17:30+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

гсо абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/12/1038706527_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6e1340b70f26616547255e80a51cf2b9.jpg

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО. Об этом заявил в среду на торжественном собрании в честь 30-летнего юбилея Госслужбы охраны президент Аслан Бжания.Глава государства призвал усилить оперативную составляющую работы."Надо будет усилить оперативную составляющую в вашей работе <...>. Потому что, дорогие коллеги, друзья, грядут непростые времена, очень непростые времена", – заявил президент. Он напомнил о докладе Министерства обороны, в котором приводится информация о нарушениях госграницы самолетами НАТО. "Вроде бы что тут такого, чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла, Гал находится там, где находится. Нет, фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям", – отметил Бжания.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, абхазия, гсо абхазии