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Бжания: в Абхазии фиксируют нарушения госграниц разведывательными самолетами НАТО
Бжания: в Абхазии фиксируют нарушения госграниц разведывательными самолетами НАТО
Президент призвал усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны Республики Абхазия. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T16:41+0300
2022-06-15T16:41+0300
2022-06-15T17:30+0300
в абхазии
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гсо абхазии
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО. Об этом заявил в среду на торжественном собрании в честь 30-летнего юбилея Госслужбы охраны президент Аслан Бжания.Глава государства призвал усилить оперативную составляющую работы."Надо будет усилить оперативную составляющую в вашей работе <...>. Потому что, дорогие коллеги, друзья, грядут непростые времена, очень непростые времена", – заявил президент. Он напомнил о докладе Министерства обороны, в котором приводится информация о нарушениях госграницы самолетами НАТО. "Вроде бы что тут такого, чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла, Гал находится там, где находится. Нет, фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям", – отметил Бжания.
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аслан бжания, абхазия, гсо абхазии
Бжания: в Абхазии фиксируют нарушения госграниц разведывательными самолетами НАТО
16:41 15.06.2022 (обновлено: 17:30 15.06.2022)
Президент призвал усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны Республики Абхазия.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik.
Правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО. Об этом заявил
в среду на торжественном собрании в честь 30-летнего юбилея Госслужбы охраны президент Аслан Бжания.
Глава государства призвал усилить оперативную составляющую работы.
"Надо будет усилить оперативную составляющую в вашей работе <...>. Потому что, дорогие коллеги, друзья, грядут непростые времена, очень непростые времена", – заявил президент.
Он напомнил о докладе Министерства обороны, в котором приводится информация о нарушениях госграницы самолетами НАТО.
"Вроде бы что тут такого, чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла, Гал находится там, где находится. Нет, фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям", – отметил Бжания.