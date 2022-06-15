https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/ekspert-rasskazal-kogda-zhdat-povysheniya-kursa-dollara--1039604681.html

Эксперт рассказал, когда ждать повышения курса доллара

Эксперт рассказал, когда ждать повышения курса доллара

По мнению экспертов, предпосылок для укрепления американской валюты в настоящее время нет. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T13:49+0300

2022-06-15T13:49+0300

2022-06-15T13:57+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Осенью на фоне восстановления импорта спрос на американский доллар повысится, что, возможно, приведет к сильному скачку роста, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.По его словам, доллар стал токсичным активом, и валютные депозиты прибыли не приносят. Главным фактором, который не дает рублю ослабнуть, эксперт назвал разрыв логистических цепочек и уменьшившийся поток импорта. Если говорить простым языком, доллары просто не на что тратить. В апреле этого года импорт сократился на 60-70% в годовом исчислении. Это связано с тем, что импорт теперь пойдет с азиатских рынков, а на такую перестройку нужно время. Как отметил Верников, доллар летом будет удерживаться в коридоре 55-65. А вот осенью произойдет постепенное восстановление импорта и спрос на доллар повысится, возможно, до 75.

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рубль, доллары, россия, экономика, санкции, в мире