https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/lavrentev-moskva-schitaet-nerazumnoy-vozmozhnuyu-operatsiyu-turtsii-v-sirii-1039597580.html

Лаврентьев: Москва считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии

Лаврентьев: Москва считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии

В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию ситуации в Сирии. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T09:50+0300

2022-06-15T09:50+0300

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сирия

турция

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политика

в мире

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии, призывает Анкару решить вопрос мирно, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.В начале "астанинских" переговоров по Сирии он отметил, что участники диалога обсудят ситуацию "на земле".По его словам, Москва будет призывать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить озабоченности мирным путем за счет диалога.Спецпредставитель президента России сообщил, что в свете возможной операции на "астанинских" переговорах будет обсуждаться и вопрос беженцев.В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

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сирия, турция, россия, политика, в мире