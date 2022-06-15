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https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/lavrentev-moskva-schitaet-nerazumnoy-vozmozhnuyu-operatsiyu-turtsii-v-sirii-1039597580.html
Лаврентьев: Москва считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии
Лаврентьев: Москва считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии
В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию ситуации в Сирии. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T09:50+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии, призывает Анкару решить вопрос мирно, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.В начале "астанинских" переговоров по Сирии он отметил, что участники диалога обсудят ситуацию "на земле".По его словам, Москва будет призывать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить озабоченности мирным путем за счет диалога.Спецпредставитель президента России сообщил, что в свете возможной операции на "астанинских" переговорах будет обсуждаться и вопрос беженцев.В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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сирия, турция, россия, политика, в мире

Лаврентьев: Москва считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии

09:50 15.06.2022 (обновлено: 10:42 15.06.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКонгресс сирийского национального диалога в Сочи
Конгресс сирийского национального диалога в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию ситуации в Сирии.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии, призывает Анкару решить вопрос мирно, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.
В начале "астанинских" переговоров по Сирии он отметил, что участники диалога обсудят ситуацию "на земле".

"Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране", – сказал Лаврентьев журналистам.

По его словам, Москва будет призывать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить озабоченности мирным путем за счет диалога.
Спецпредставитель президента России сообщил, что в свете возможной операции на "астанинских" переговорах будет обсуждаться и вопрос беженцев.
В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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