https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/pevets-iz-abkhazii-valeriy-mayromyan-vystupil-na-festivale-stereoleto-1039607791.html

Певец из Абхазии Валерий Майромян выступил на фестивале Stereoleto

Певец из Абхазии Валерий Майромян выступил на фестивале Stereoleto

Ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto с участием российских музыкантов прошел в Санкт-Петербурге в 21-й раз 12-13 июня. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T16:00+0300

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культура

абхазия

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Певец из Абхазии Валерий Майромян выступил на музыкальном фестивале Stereoleto с альбомом "Blizkey" 12 июня. Об этом певец рассказал в интервью радио Sputnik.По словам артиста, он был приглашен на концерт, после того как основатель фестиваля Илья Боротнюк услышал его сольный альбом, вышедший год назад. На фестивале Майромян представил все песни из альбома.Певец из Гагры признался, что участие в фестивале было одним из его лучших выступлений."Я очень ответственно подготовился к выступлению на фестивале, потому что понимал, что представляю не только себя, но и всю Абхазию, молодежь Абхазии. Я максимально получил удовольствие, потому что понимал, что, если я буду нервничать, волноваться, то это не сработает. Я в диком восторге, что меня пригласили на пресс-конференцию с генеральным продюсером, познакомился с другими артистами, мы обсудили возможность записи каких-то совместных песен и просто люди подходили, дарили мне подарки. Студенты из Абхазии пришли поддержать, для меня это очень ценно", – рассказал он и добавил, что слушатели в особенности выделяют и интересуются этническими мотивами в песнях.В планах у Майромяна участие в музыкальном фестивале в "Лужниках" и презентация альбома в Абхазии.Фестиваль Stereoleto проходит в Санкт-Петербурге ежегодно с 2002 года. В этом году на сцене фестиваля выступили Леонид Агутин, Жанна Агузарова, Найк Борзов и группы Iowa, The Hatters, Shortparis, Super Collection Orchestra.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180202/abxazskij-pevec-mayro-cupersaundtrekom-podderzhal-rossijskix-olimpijcev-1023059282.html

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