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Подведены итоги выборов в Сухумское горсобрание
Подведены итоги выборов в Сухумское горсобрание
Выборы в депутаты Сухумского горсобрания по избирательному участку №14 состоялись 12 июня. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T12:52+0300
2022-06-15T12:52+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Энвер Чамагуа избран депутатом Сухумского городского собрания по итогам выборов, которые прошли 12 июня. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель столичной избирательной комиссии Адгур Лагвилава. По словам Лагвилава, Чамагуа опередил другого кандидата, Аслана Джопуа, на один голос.Выборы депутата Сухумского городского собрания по округу № 14 (Старый поселок) прошли в воскресенье, 12 июня. В них участвовали два кандидата – Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа. Выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания от этого округа Нарсоу Салакая был избран депутатом VII созыва Парламента Абхазии.
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цик абхазии, сухум, администрация города сухум
Подведены итоги выборов в Сухумское горсобрание
12:52 15.06.2022 (обновлено: 16:09 15.06.2022)
Выборы в депутаты Сухумского горсобрания по избирательному участку №14 состоялись 12 июня.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Энвер Чамагуа избран депутатом Сухумского городского собрания по итогам выборов, которые прошли 12 июня. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель столичной избирательной комиссии Адгур Лагвилава.
По словам Лагвилава, Чамагуа опередил другого кандидата, Аслана Джопуа, на один голос.
По основному списку, избирателей было 2507 человек. По дополнительному - 50. В голосовании приняли участие 890 человек. Испорченных бюллетеней 27.
Выборы депутата Сухумского городского собрания по округу № 14 (Старый поселок) прошли в воскресенье, 12 июня. В них участвовали два кандидата – Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа.
Выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания от этого округа Нарсоу Салакая был избран депутатом VII созыва Парламента Абхазии.