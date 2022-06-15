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Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков
Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков
Как обеспечивается безопасность туристов в Абхазии, как МВД борется с распространением наркотиков, и о работе ГАИ в эфире радио Sputnik рассказал министр... 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T18:19+0300
2022-06-15T18:19+0300
2022-06-15T18:19+0300
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Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков
Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков
По словам главы МВД Абхазии, самым проблемным вопросом в плане кадров является милиция общественной безопасности и ГАИ. "Нагрузка на них большая, и у нас большой отток. Люди из-за нагрузки уходят из милиции. Мы их ничем привлечь не можем. Условия очень тяжелые... Кто хочет ходить по улицам, постоянно сталкиваться с нашими гражданами, которые неблагоприятно относятся к системе правоохранительной, тем более к милиции", – отметил Бутба. Подробнее обо всем слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков
Как обеспечивается безопасность туристов в Абхазии, как МВД борется с распространением наркотиков, и о работе ГАИ в эфире радио Sputnik рассказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба.
По словам главы МВД Абхазии, самым проблемным вопросом в плане кадров является милиция общественной безопасности и ГАИ.
"Нагрузка на них большая, и у нас большой отток. Люди из-за нагрузки уходят из милиции. Мы их ничем привлечь не можем. Условия очень тяжелые... Кто хочет ходить по улицам, постоянно сталкиваться с нашими гражданами, которые неблагоприятно относятся к системе правоохранительной, тем более к милиции", – отметил Бутба.
Подробнее обо всем слушайте в аудиофайле.