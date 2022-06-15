https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/posrednik-butba-o-bezopasnosti-turistov-rabote-gai-i-borbe-s-oborotom-narkotikov-1039606887.html

Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков

Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков

Как обеспечивается безопасность туристов в Абхазии, как МВД борется с распространением наркотиков, и о работе ГАИ в эфире радио Sputnik рассказал министр... 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T18:19+0300

2022-06-15T18:19+0300

2022-06-15T18:19+0300

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Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков

По словам главы МВД Абхазии, самым проблемным вопросом в плане кадров является милиция общественной безопасности и ГАИ. "Нагрузка на них большая, и у нас большой отток. Люди из-за нагрузки уходят из милиции. Мы их ничем привлечь не можем. Условия очень тяжелые... Кто хочет ходить по улицам, постоянно сталкиваться с нашими гражданами, которые неблагоприятно относятся к системе правоохранительной, тем более к милиции", – отметил Бутба. Подробнее обо всем слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, мвд абхазии, аудио