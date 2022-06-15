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Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Госслужбу охраны с 30-летием со дня основания
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Госслужбу охраны с 30-летием со дня основания
В среду, 15 июня, Государственная служба охраны Абхазии отмечает 30-летие со дня основания. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T13:42+0300
2022-06-15T13:42+0300
2022-06-15T14:19+0300
аслан бжания
гсо абхазии
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Государственной службы охраны с 30-летием со дня основания, сообщает пресс-служба главы государства.Он подчеркнул, что история развития ГСО неразрывно связана с историей развития государства в целом. "В вашей работе особенно важны такие принципы, как слаженность, постоянное повышение уровня профессионализма и знаний, ответственность, чувство локтя товарища. В задачи Службы входит не только охрана руководства страны, но и зарубежных гостей нашей республики. Это непростая задача, но вы с ней достойно справляетесь", – отметил президент.Бжания поблагодарил руководство и личный состав Службы и выразил уверенность, ГСО всегда будет добросовестно и качественно выполнять свой служебный долг. "Хотел бы выразить признательность ветеранам ГСО, которые заложили добрые традиции и прочный фундамент для ее успешной работы", – добавил глава государства.
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аслан бжания, гсо абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Госслужбу охраны с 30-летием со дня основания
13:42 15.06.2022 (обновлено: 14:19 15.06.2022)
В среду, 15 июня, Государственная служба охраны Абхазии отмечает 30-летие со дня основания.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Государственной службы охраны с 30-летием со дня основания, сообщает пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул, что история развития ГСО неразрывно связана с историей развития государства в целом.
"В вашей работе особенно важны такие принципы, как слаженность, постоянное повышение уровня профессионализма и знаний, ответственность, чувство локтя товарища. В задачи Службы входит не только охрана руководства страны, но и зарубежных гостей нашей республики. Это непростая задача, но вы с ней достойно справляетесь", – отметил президент.
Бжания поблагодарил руководство и личный состав Службы и выразил уверенность, ГСО всегда будет добросовестно и качественно выполнять свой служебный долг.
"Хотел бы выразить признательность ветеранам ГСО, которые заложили добрые традиции и прочный фундамент для ее успешной работы", – добавил глава государства.