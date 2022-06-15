https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-pozdravil-gossluzhby-okhrany-s-30-letiem-so-dnya-osnovaniya-1039602557.html

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Госслужбу охраны с 30-летием со дня основания

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Госслужбу охраны с 30-летием со дня основания

В среду, 15 июня, Государственная служба охраны Абхазии отмечает 30-летие со дня основания. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T13:42+0300

2022-06-15T13:42+0300

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аслан бжания

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Государственной службы охраны с 30-летием со дня основания, сообщает пресс-служба главы государства.Он подчеркнул, что история развития ГСО неразрывно связана с историей развития государства в целом. "В вашей работе особенно важны такие принципы, как слаженность, постоянное повышение уровня профессионализма и знаний, ответственность, чувство локтя товарища. В задачи Службы входит не только охрана руководства страны, но и зарубежных гостей нашей республики. Это непростая задача, но вы с ней достойно справляетесь", – отметил президент.Бжания поблагодарил руководство и личный состав Службы и выразил уверенность, ГСО всегда будет добросовестно и качественно выполнять свой служебный долг. "Хотел бы выразить признательность ветеранам ГСО, которые заложили добрые традиции и прочный фундамент для ее успешной работы", – добавил глава государства.

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аслан бжания, гсо абхазии