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Президент продлил срок призыва на военную службу
Президент продлил срок призыва на военную службу
На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T18:42+0300
2022-06-15T18:42+0300
2022-06-15T19:23+0300
в абхазии
аслан бжания
призыв
армия
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении срока призыва на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства. Призыв на военную службу продлен для выпускников государственных образовательных учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования.
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аслан бжания, призыв, армия
Президент продлил срок призыва на военную службу
18:42 15.06.2022 (обновлено: 19:23 15.06.2022)
На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении срока призыва на военную службу, сообщает
пресс-служба главы государства.
Срок призыва продлевается до 15 июля 2022 года в связи с переносом сроков завершения обучения в государственных образовательных учреждениях среднего, среднего профессионального и высшего образования, связанных с распространением COVID-19.
Призыв на военную службу продлен для выпускников государственных образовательных учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования.