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https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/prezident-prodlil-srok-prizyva-na-voennuyu-sluzhbu-1039610925.html
Президент продлил срок призыва на военную службу
Президент продлил срок призыва на военную службу
На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T18:42+0300
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в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении срока призыва на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства. Призыв на военную службу продлен для выпускников государственных образовательных учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования.
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аслан бжания, призыв, армия

Президент продлил срок призыва на военную службу

18:42 15.06.2022 (обновлено: 19:23 15.06.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукПризыв в армию
Призыв в армию - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении срока призыва на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства.
Срок призыва продлевается до 15 июля 2022 года в связи с переносом сроков завершения обучения в государственных образовательных учреждениях среднего, среднего профессионального и высшего образования, связанных с распространением COVID-19.
Призыв на военную службу продлен для выпускников государственных образовательных учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования.
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