https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/prezident-prodlil-srok-prizyva-na-voennuyu-sluzhbu-1039610925.html

Президент продлил срок призыва на военную службу

Президент продлил срок призыва на военную службу

На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T18:42+0300

2022-06-15T18:42+0300

2022-06-15T19:23+0300

в абхазии

аслан бжания

призыв

армия

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении срока призыва на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства. Призыв на военную службу продлен для выпускников государственных образовательных учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования.

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аслан бжания, призыв, армия