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Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы М777 на Украине
Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы М777 на Украине
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T11:50+0300
2022-06-15T11:50+0300
2022-06-15T11:50+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Российская авиация уничтожила более 300 националистов, станцию РЭБ, десять танков и бронемашин, 11 арторудий, в том числе четыре американские гаубицы М777, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 400 районов сосредоточения и пунктов управления украинских сил.Кроме того, российская ПВО перехватила 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в различных районах ДНР и ЛНР.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы М777 на Украине
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Российская авиация уничтожила более 300 националистов, станцию РЭБ, десять танков и бронемашин, 11 арторудий, в том числе четыре американские гаубицы М777, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск
Ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 400 районов сосредоточения и пунктов управления украинских сил.
Кроме того, российская ПВО перехватила 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в различных районах ДНР и ЛНР.