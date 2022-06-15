https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/rossiyskaya-aviatsiya-unichtozhila-chetyre-amerikanskie-gaubitsy-m777-na-ukraine-1039602043.html

Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы М777 на Украине

Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы М777 на Украине

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T11:50+0300

2022-06-15T11:50+0300

2022-06-15T11:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Российская авиация уничтожила более 300 националистов, станцию РЭБ, десять танков и бронемашин, 11 арторудий, в том числе четыре американские гаубицы М777, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 400 районов сосредоточения и пунктов управления украинских сил.Кроме того, российская ПВО перехватила 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в различных районах ДНР и ЛНР.

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министерство обороны рф, россия, украина